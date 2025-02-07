Уничтожают вражеские дроны квадрокоптерами: как работает новосозданный взвод перехватчиков БПлА

Охотники на дронов охотятся с укрытия, чтобы их самих не засекли российские "глаза".

Уничтожают вражеские беспилотники, не оставляя им никаких шансов. Почти четыре месяца на Запорожском направлении противостоит россиянам новосозданный взвод перехватчиков БПлА в 118 механизированной бригаде.

Уничтожают бойцы дроны с помощью квадрокоптеров, напичканных взрывчаткой с убийственными обломками. Корреспондентка ТСН Кира Овес рассказала поподробнее.

Эти воины первые и пока единственные в отдельной механизированной бригаде, участвующей в воздушных боях дронов. Для убийственной встречи нашпиговывают свои беспилотники взрывчаткой и другим железом.

“Примотанные к ней гвозди ржавые и скотчем перемотанные. И все. Когда она взрывается, крыло практически разносит”, – говорит мастер ввода перехватчиков БПлА 11 ОМБР Велес.

Военные уничтожают дроны беспилотниками/Скриншот из видео ТСН

С момента создания взвода зенитных дронов не прошло и полгода, но им уже есть чем похвастаться

“Процент уничтожения цели в воздухе где-то 80-90 процентов. Это пошло от наших побратимов из Серебрянского леса, они первые, кто начал этим заниматься, и эту идею много подразделений, бригад подхватило”, – рассказывает командир взвода перехватчиков БПлА 118 ОМБР “Стар”.

Охотники на дронов охотятся с укрытия, чтобы их самих не засекли российские глаза в воздухе. Сбивают и разведывательные беспилотники и ударные, несущие опасность как воинам, так и гражданским.

"Зала", "Ланцет" — он много вреда делает, но у нас уже на практике есть три сбитых "Ланцета", и мы, я думаю, спасли немало жизней", — говорит "Стар".

С начала полномасштабного – стрелок, а сейчас работает в команде зенитных дронов. 36-летний воин на псевдо "Глобус", говорит, такой позывный у него с детства.

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“Где-то может в четвертом классе заболел я ветрянкой, побрился налысо, крапинки наставила мама, пошел я в школу. Так и назвали "Глобусом", так оно и тянется со мной всю жизнь", — говорит главный сержант взвода перехватчиков БПлА "Глобус".

Каждый из охотников на дроны мастер на все руки – может и управлять беспилотником, и снаряжать, и поражать цели.

"Мы все всегда меняемся, чтобы в любой момент взял и это сделал, понимал полностью работу от А до Я", — говорит Глобус.

"Взвод только созданный, но надо пополнять его, чтобы было больше отделений, и обычно будет больше эффективности", — рассказывает "Стар".

На фронте уже годами и устали от войны и потерь, но говорят, что ждут победы.

Охотятся на вражеские беспилотники каждый день и призывают украинцев присоединяться и вместе уничтожать оккупантов. Чтобы мечта о победе сбылась быстрее – объявили сбор на средства радиоэлектронной борьбы и надеются на поддержку гражданских.

Военные открыли сбор/Скриншот по видео ТСН

Напомним, в Украине создали аналог российского "Шахеда": воины ВСУ рассказали зачем.

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