Уничтожен уникальный орган, но алтарь уцелел: все обстоятельства пожара в костеле Святого Николая в Киеве

Уничтожен уникальный орган, но алтарь уцелел: все обстоятельства пожара в костеле Святого Николая в Киеве

Здания католического храма в столице уже более ста лет, она пережила две мировые войны, но не может дождаться реставрации.

Уникальный орган в костеле — уничтожен, люстра упала, аварийное здание теперь нуждается в реставрации не только внешне, но и внутри. В столице оценивают последствия ночного пожара в Национальном доме органной и камерной музыки, он же костел Святого Николая.

Обо всех известных в настоящее время обстоятельства и последствиях этого чрезвычайного происшествия говорится 4 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

В пятницу, 3 сентября, примерно в десять часов вечера в центре Киева над костелом Святого Николая поднялся черный дым. Пламя охватывает первый и второй этажи здания и перекидывается на крышу, в помещении — сильное задымление. Больше всего горит - орган. По предварительной версии, пожар начался именно с этого музыкального инструмента.

Для ликвидации пожара привлекли 16 единиц спецтехники и 80 спасателей.

Поскольку зданию уже более ста лет, у него деревянные перекрытия, а это способствует быстрому распространению огня. К тому же в центре города пожарным всегда сложнее работать. "Проблема не столько в количестве гидрантов, как в припаркованных машинах, которые мешали", — отметила Светлана Водолага, пресс-секретарь ГСЧС в Киеве.

Огонь удалось укротить через сорок минут. Но в воздухе еще долго ощущается запах гари. Орган дымит, люстра, висевшая посреди костела, упала. Но алтарь не пострадал.

Еще задолго до пожара костел был в аварийном состоянии. Он пережил две мировые войны, был морским архивом и конюшней. Его должны біли отремонтировать к Евро-2012, но 15 млн гривен тогда не нашли.

Два года назад из храма начали осыпаться и падать скульптуры. Тогда на ремонт фасада не выделили 72 миллиона гривен. В этом году из-за торможения тендеров на ремонт внешней отделки до сих пор не дали полторы сотни миллионов

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Поврежденный пожаром уникальный орган восстановить уже не удастся. Ранее Национальный дом органной и камерной музыки оценивал этот инструмент в миллион евро. Ему было более 40 лет и он, как и все органы, уникальный — сконструирован именно под это здание.

Римо-католики, которые служат в храме уже три десятка лет, убеждены — орган был не на своем месте, потому что закрывал алтарь, и поэтому возвращать его туда не стоит. "Советская власть поставила его спереди, проектируя под органный зал. Он должен быть на хорах, а центральная часть — то есть алтарная часть ", — объяснял священник Богдан Савицкий.

По предварительным выводам, причиной пожара стало короткое замыкание внутри органа. "Произошло короткое замыкание внутри самого органа, там был какой-то механический двигатель. Тот день, когда произошел пожар, был первым днем репетиций", — сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

В министерстве культуры уверяют, что новый орган в костеле будет. Несколько бизнесменов уже предложили помощь на восстановление как инструмента, так и самого костела.

Новости Украины: в столице оценивают последствия ночного пожара в костеле Святого Николая

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