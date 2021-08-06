Уничтожена башня на старинной крепости в Каменец-Подольском и затоплены дороги: в Украине бушует непогода

Уничтожена башня на старинной крепости в Каменец-Подольском и затоплены дороги: в Украине бушует непогода

Убытки в музее оценивают в миллионы гривен.

Непогода наделала вреда в восьми регионах страны. Больше всего пострадала Хмельницкая область. В Каменце-Подольском ураганный ветер снес башню на символе города — старинной крепости. Из-за поваленных деревьев и порванных проводов город уже сутки без света.

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Об этом 6 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это — центр города Каменец-Подольский. Шквальный ветер и неистовый дождь наделали много бед. Никто не пострадал, но утром город выглядел как после апокалипсиса. Сотни поваленных деревьев — так выглядел центральный парк. Повсюду сорваны крыши, витрины магазинов и поломанные электроопоры. Последствия катастрофические, говорят спасатели. До сих пор нет электричества, а в некоторых домах газа.

"Сорванные крыши. Районный совет, поликлиника с. Должок, здание недействующего детского сада, Каменец-Подольская крепость, южная башня", — говорит начальник Второго пожарно-спасательного отряда в Хмельницкой области Олег Иванюк.

Ураган был такой, что снес башню старинной крепости. Многотонная конструкция буквально взлетела в воздух. К счастью, музей был закрыт и никого не задело.

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"Сильный порыв ветра снял покрытие из башни, она пролетела 30 метров и упала на корпус №2, повредив крышу", — говорит директор Каменец-Подольского музея-заповедника Александр Заремба.

Работники музея спешно выносили экспонаты, чтобы уберечь от большой воды. Убытки оценивают в миллионы гривен. После обеда ливень начался снова.

"Ликвидируют последствия этого события, забираем остатки этой крыши смотрим как перекрыть и решаем, как дальше быть с этой башней и уберечь ее от дождя", — говорит директор Каменец-Подольского музея-заповедника Александр Заремба.

Похожая ситуация и на Тернопольщине. Город Залещики накрыло градом, а дороги в окрестных селах превратились в стремительные потоки. Вода неслась с большой скоростью. Дороги затопило, воды было по колено.

Без электричества остались и три десятка населенных пунктов Винницкой области. Внезапный ливень с молнией начался ночью. Большая вода затопила улицы и подвалы домов. Там спасатели откачивали воду. Синоптики прогнозируют — уже завтра грозы пойдут на запад и север Украины. А в центральные области вернется жара.

Напомним, в Каменце-Подольском Хмельницкой области бушевал ураган. Он разбил крыши зданий и валил деревья.

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