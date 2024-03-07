Уничтожение "Экопарка Осокорки" в Киеве: кто мог поджечь животных и что говорит застройщик

В конфликт между застройщиком и активистами должно вмешаться государство, а заповедные болотные угодья обрести статус оборонительных рубежей.

В Киеве снова обсуждают тему скандальной застройки и конфликта вокруг территории "Экопарка Осокорки". 5 марта загорелся камыш и трава на участке между озерами Небреж и Тягле, граничащей с застройкой компании Stolitsa Group. Пламя тушили несколько часов.

Активисты, депутаты и экологи утверждают, что произошел именно умышленный поджог и намекают на застройщика, будто до этого активисты получали анонимные угрозы поджога.

Штраф в 8 миллионов или три года тюрьмы

По информации КГВА, выгорело около 3 гектаров территории, в том числе и часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга".

"Какой именно вред нанес огонь системе заповедных водно-болотных угодий выяснят экологи. Территория имеет природоохранный статус — уничтожение флоры и фауны там строго запрещено. За такие действия уголовный кодекс Украины предусматривает штраф 8,5 млн грн или лишение свободы на 3 года", — заявил Сергей Попко, начальник КГВА.

Он добавляет, что будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог.

Полицией Киева уже начато уголовное производство по статье – умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда. Устанавливаются причины возгорания, лица, которые могут быть причастны к пожару, а также сумма нанесенного ущерба.

Активисты говорят, что ущерб огромный, потому что на площади трех гектаров жили зайцы, ежи и гнездилось множество птиц. Животные вряд ли смогли спастись от движущейся стены огня.

Пожар в Экопарке Осокорки/фото социальные сети

Противостояние застройщика и активистов

Скандал с застройкой территории на Осокорках продолжается уже давно. 15 лет активисты пытаются отвоевать статус заповедной зоны, защищая ее от застройщиков.

В свое время город позволил зайти на эту территорию застройщику, "наплодившему" проектов застройки у озера Тяглое и Небреж на Осокорках. Конечно, появились инвесторы, понесшие свои средства за обещанные квартиры в будущих домах. Инвесторы стали весомым аргументом для застройщика, мол, людям нужно жилье, зачем им заповедные болота.

Но в защиту зеленой зоны и лугов стали местные активисты, они добились создания в 2019 году ландшафтных заказников "Осокорковские луга" и "Озеро Тяглое", где и произошел масштабный пожар 5 марта.

Экопарк Осокорки/Фото: Виктория Пташник

Что говорят в Киевсовете?

По словам депутата Киевсовета Ксении Семеновой, речь идет о четырех участках на Осокорках, которые планировали включить в "Изумрудную сеть", как природоохранные территории международного значения.

"Всеми участками сейчас занимается инициативная группа "Экопарка Осокорки". Два из четырех участков имеют статус заказника местного значения и именно там произошел пожар. Этот участок граничит с землей, которая находится в аренде Жилинвестстроя и там запланирована застройка компании Stolitsa Group. Именно поэтому группа местных активистов связывает пожар с активностью застройщика. А еще из-за неоднократных угроз поджечь заповедник. Об этом писали в группе активистов в социальной сети и заявляли им в личных разговорах", — отмечает Ксения Семенова.

Огонь тушили спасатели и жители

Она убеждена, что заказник умышленно подожгли. По словам депутата, очень странным выглядит пожар в марте и еще во время паводка, в местности, которая почти никем не посещается. И это совсем не место для шашлыков да еще и во вторник, в пять часов вечера.

"Пожар возник на окраине города и мне, очень сложно представить, что это какие-то природные обстоятельства. Пожарные с большим трудом добрались до очага возгорания. Это болотистая местность — экосистема водно-болотных угодий. Спасателям даже пришлось применять вездеход, чтобы погасить огонь. Кстати, не сидели дома и местные жители. Активисты пришли тушить пламя – пешком туда добралось человек 20. Люди сплотились и лопатами перекапывали землю, чтобы остановить огонь", – добавляет Ксения Семенова.

Огонь уничтожил гектары заповедной территории

В конфликт должно вмешаться государство

Депутат добавляет, что со стороны столичных властей нет понимания ценности этой территории на Осокорках и важности ее сохранения.

"У мэра нет никакого желания остановить разного рода преступные действия, которые происходят вокруг этих земельных участков. Поэтому, думаю, этот пожар должен стать последней каплей, чтобы в конфликт между застройщиком и активистами вмешалось государство. Например, чтобы наконец Министерство экологии вынесло свой вердикт. Ведь заповедники государственного значения у нас создаются по указу президента, думаю, что это должно быть сделано. К сожалению, в сегодняшнем Киевсовете недостаточно представителей общины Киева для того, чтобы принять решение в пользу киевлян, поэтому такое решение нужно принимать на уровне государства", – отмечает Семенова.

Природный барьер в обороне Киева

Она добавляет, что пострадавший заказник важен и для обороны Киева, поскольку является естественным препятствием, которое не позволяет его пройти пешком или с помощью тяжелой техники.

"Если бы там не было водно-болотных угодий, то по ровной дороге и жилым кварталам можно было очень легко проехать танками. В 2022 году зайти врагу в Киев с этой стороны не позволило именно наличие этих водно-болотных угодий. Поэтому считаю целесообразным принять решение о признании этой территории естественным барьером в обороне Киева, а также запретить там любую хозяйственную деятельность", — заключает Ксения Семенова.

Огонь тушили несколько часов / Фото: Управление ГСЧС Киева

Выгоден ли поджог застройщику?

Эколог Александр Соколенко убежден, что на лугах у озер Небреж и Тягле произошел именно поджог. А вот умышленный он был или случайный, должны выяснить правоохранители.

По его словам, на улице +8 градусов, и само по себе пламя не появится – это не благодатный огонь, а значит, кто-то траву поджег.

"Вопрос в другом – кто и для чего. Есть такое распространенное мнение, что застройщик вроде бы специально что-то поджигает для того, чтобы потом застроить. Но я не вижу прямой связи между первым и вторым. Потому что застройщику нужен не выжженный луг, чтобы его застроить, а документы о землеотводе, утвержденный проект застройки, карточка нарушения благоустройства и другие вопросы, которые дают ему право строить. А сожженные луга – не дают ему такого права, даже если он выпалит все окраины Киева", — объясняет Александр Соколенко.

К тушению пожара спасатели привлекали вездеход.

Природа быстро восстановится

Он добавляет, что решиться на поджог мог только отчаянный застройщик, потому что он автоматически подвергается уголовному производству.

"Если факт поджога будет доказан, то у застройщика возникнут огромные проблемы. И он ничего от этого не получит, кроме грандиозных неприятностей. О конфликте на Осокорках известно давно – он тянется уже много лет. Активисты хотят создать "Экопарк Осокорки", граничащий с землей, которую получил застройщик от города и зеленый свет на строительство. Думаю, что пользы в поджоге для застройщика здесь нет. Какой смысл ему поджигать траву, которая уже через месяц после пожара снова станет зеленой? Луга не будут стоять черными, как после ядерной войны – кустарники возродятся через два-три месяца после пожара, потому что их корневая система не пострадала", — объясняет Александр Соколенко.

Камыш горит очень быстро / Фото: УНИАН

Кто поджег камыш?

Эксперт добавляет, что наводнение, которое сейчас началось в Киеве, не могло остановить огонь.

"Камыш очень быстро горит, особенно в ветреную погоду. И наводнение огню не помеха. Большая вода лишь доставила хлопоты спасателям, которые не могли из-за нее быстро добраться до очага возгорания. Что касается того, кто мог поджечь траву, то здесь есть несколько вариантов. Часто такие малолюдные места, как луга на Осокорках, используют люди, которые воруют электрокабель и выжигают его, чтобы получить металл для наживы. Брошенное пламя могло перекинуться на камыш. Поэтому я считаю, что это в любом случае сделал человек", – рассказывает Александр Соколенко.

Он добавляет, что также камыши могли поджечь подростки ради развлечения. И в пример приводит пожары на Совских прудах, которые происходят каждый год.

"Каждый год в марте и апреле поджигают камыш на Совских прудах. И это не потому, что кто-то хочет застроить эту территорию. Кстати, землю возле Совских прудов забрали у застройщика, но пожары продолжаются. Это происходит потому, что за этим никто не следит и к камышу есть свободный доступ, а люди имея в руках спички просто не могут пройти мимо камыша, чтобы его не поджечь", — заключает эколог.

Застройка в Экопарке Осокорки/Фото: Виктория Пташник

Что говорит застройщик?

Руководство компании Stolitsa Group отмечает, что неприятно поражено фактом пожара вблизи озера Тяглое на киевских Осокорках.

Там уверяют, что во время пожара, руководство компании было вблизи места пожара и обратилось к ГСЧС с предложением оказать максимальное содействие в ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в нескольких километрах от строительной площадки.

"Это не только вред для экологии города Киева, но и очередной вызов для успешного завершения нашей компанией достройки ЖК Эврика и ЖК Патриотика обанкротившегося банка "Аркада". Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием в максимально сжатые сроки выяснить причины возгорания, возможных причастных и сообщить общине Киева о результатах расследования", — отмечают в пресс-службе компании.

Там отвергают все обвинения в поджоге и называют такую информацию "целенаправленной информационной атакой", которую, пользуясь трагической ситуацией, развернули отдельные физические лица и организации.

Во время тушения пожара спасатели использовали дрон/фото ГСЧС Киева

Что сказал мэр?

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал пожар в "Экопарке Осокорки" только через день после происшествия. Мэр поблагодарил спасателей и местных жителей, которые присоединились к ликвидации пожара.

Мэр заверил, что городские власти сразу обратились к правоохранителям по поводу расследования и выяснения причин масштабного пожара в экосистеме.

"Департаменту экологии КГГА и КП "Киевзеленстрой" поручил оперативно заняться ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия и обновлением зеленой экологической зоны", – добавил Виталий Кличко.

Ранее сайт ТСН.ua сообщал, что в Киеве горит "Экопарк Осокорки": что известно сейчас (фото, видео).

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