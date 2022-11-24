Уничтожение энергетической инфраструктуры Украины – какая цель Путина: Мария Золкина

Есть три основные причины, почему Россия перешла к ракетному террору, уничтожая украинские объекты критической инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света, воды и тепла.

Во-первых, в Кремле надеются, что начнутся определенные волнения внутри Украины. Россияне до сих пор надеются, что украинское общество, недовольное отсутствием элементарных благ цивилизации – света, тепла, воды в холодный зимний период – будут предъявлять претензии украинским властям. И под давлением этого внутреннего недовольства, определенной усталости от войны, на которую россияне надеются, украинское общество начнет ссориться внутри и требовать мирных переговоров под давлением этих проблем.

Во-вторых, в Кремле пытаются подогреть определенные дискуссии и на Западе, финансово поддерживающем Украину. Условные в среднем $5 млрд в месяц, в которых Украина нуждается, могут увеличиться просто в геометрической прогрессии в течение зимних месяцев, когда Западу нужно будет оказывать поддержку Украине, чтобы она эту зиму просто прошла.

В-третьих, это, возможно, создать хаос в Европе за счет еще большей волны украинских искателей убежища, которые будут вынуждены выезжать из Украины, потому что не будет света, воды и тепла в зимний период. Но и здесь Путин просчитался. Последние исследования миграционных организаций в Европе свидетельствуют, что, например, в Германии и Польше, где осело наибольшее количество украинцев, они в большинстве своем уже нашли работу. То есть мы не создаем такой миграционной нагрузки на страны ЕС.

Об этом в интервью ТСН. ua рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива, а также исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина.

По ее словам, Россия взялась за прицельные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины не с началом своего вторжения, а сразу после того, как все остальные планы по оккупации Украины, захвату Киева, стабилизации оккупационных администраций на оккупированных территориях провалились, и когда Россия оказалась перед реальным риском потери не только Харьковской области, правобережья Херсонщины, но и территорий в других областях Украины.

"Поэтому я полностью разделяю оценки, что Россия делает это из определенного отчаяния на поле боя. Хотя это, конечно, не означает, что ситуация у россиян настолько катастрофическая, что они будут отходить с оккупированных территорий без особой усилий украинской стороны. Однако другие инструменты покорить Украину и даже обеспечить себе контроль над ныне оккупированными территориями Россия почти исчерпала", – объясняет Мария Золкина.

Исследовательница подчеркивает, что расчет России очень прост: они полагают, что это принуждение в виде ракетного террора сработает.

"Но должен их разочаровать. Фонд демократические инициативы в августе и сентябре проводил исследования в некоторых прифронтовых городах, в частности в Николаеве и Запорожье. И результаты такие, что Николаев, например, который на тот момент был одним из наиболее страдающих от российских обстрелов городов на подконтрольной Украине территории, за последний год не только стал более жестким и радикальным в отношении России и примирения с ней, но и более уверенным, что Украина победит РФ в этой войне, то есть каждый раз, когда Россия силой пытается принудить Украину к переговорам, неготовность к компромиссам со стороны украинцев растет", – подытожила Мария Золкина.

Читайте также: