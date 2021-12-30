Уничтожение исторических построек в Киеве: здания не имели статуса памятников и не были в историческом ареале

Уничтожение исторических построек в Киеве: здания не имели статуса памятников и не были в историческом ареале

По подсчетам управления охраны культурного наследия, в одной только столице около 3,5 тысяч объектов должны быть под охраной.

Киев подводит итог скандалам с уничтожением исторических сооружений. Этот год показался непростым для активистов, спасти все дома, к сожалению, не удалось, однако прогресс есть.

Об этом говорится в сюжет "Сніданку з 1+1" за 30 декабря.

Скандалы с уничтожением архитектурных памятников в Украине могут продолжаться вечно. Или по крайней мере до того момента, пока на месте последнего старинного дома не появится офис или какое-нибудь современное сооружение.

До этого еще далеко – исторических домов у нас хватает, но, к сожалению, в этом году их список снова уменьшился.

Приводим лишь несколько примеров скандальных уничтожений старинных домов в столице.

Дом купца Уткина

Под ковшом экскаватора оказался 120-летний дом купца Уткина. Снесли кирпичное сооружение для того, чтобы построить отель. Это здание было единственным дореволюционным в квартале, однако не имело охранного статуса. Ее демонтаж незаконный, поскольку здание находилось в Центральном историческом ареале города.

Усадьба Барбана

Частный дом Барбана 19-го века. Сначала рабочие частично разобрали крышу старинной усадьбы. Активисты с помощью полиции пытались остановить процесс. Затем демонтаж снова возобновился. И, наконец, на снос усадьбы отреагировали и в Минкульте, и в КГГА. Виталий Кличко возмутился, что Министерство культуры не внесло здание в Реестр объектов культурного наследия. Там в ответ заявили, что первичные документы о застройке усадьбы выдавала именно КГГА.

Павильон "Квіти України"

Ну и наконец модернистское здание "Квіти України". 25 июня с фасада здания срезали 30-летний, невероятной красоты виноград, и уже 12 июля начался демонтаж фасада.

Еще до начала работ местные жители вызвали полицию, однако за забор правоохранителей не пустили. К счастью, здесь быстро смогли сплотиться активисты – благодаря их действиям и огласке уничтожение сооружения приостановили, однако фасад сохранить не удалось. В таком состоянии сооружение до сих пор, хотя теперь его признали памятником архитектуры и монументального искусства местного значения.

Почему уничтожение ценных сооружений происходит без особых проблем

Но почему уничтожение таких ценных построек происходит без особых проблем? Ответ прост – эти сооружения не имели соответствующего охранного статуса.

В этом году мы потеряли ряд ценных архитектурных объектов – построек, которые, к сожалению, не были достопримечательностями. То есть они заслуживали этот статус, они были объектами ценной фоновой застройки. Несколько из них – дореволюционные.

Очень редкие постройки. Они не были достопримечательностями и не были в историческом ареале Киева – и на них защита никак не могла распространяться, то есть это уже была воля владельца этого участка.

К слову, в этом году исторические сооружения сносили в разы меньше, чем в прошлом году. И дело не в законах и обеспокоенности чиновников, а в основном именно в небезразличных активистах. Люди все больше обеспокоены делами своего города.

"Повысился культурный уровень, особенно у молодежи. Появилось много организаций, проектов, и многие киевляне этот вопрос исследуют и обращаются в компетентные органы для остановки уничтожения. Они понимают, что комфортная среда европейского города предполагает сохранение исторических зданий. Люди чувствуют себя комфортнее, когда рядом есть невысокие здания", — говорит краевед Антон Короб.

Как спасти сооружение или другой памятник, к нему уже сгоняют технику: алгоритм действий

Прежде всего – вызвать полицию.

Обращаться в местные органы охраны культурного наследия.

Если полиция бездействует, на нее нужно писать в прокуратуру.

Обработка и объединение жителей.

Общегородская или даже общенациональная огласка.

К слову, по подсчетам управления охраны культурного наследия, в одной только столице около 3,5 тысяч объектов должны быть под охраной. Но в этом году в Раде проголосовали только за сохранность сотни из них. Так что понимаем – можно ожидать помощи от власти, однако и своими силами историческую застройку можно спасти.

Сравняли с землей: какие исторические здания мы потеряли в 2021 году

Читайте также: