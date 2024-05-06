Уничтожение Керченского моста: Тарас Чмут ответил, как это изменит войну в Украине

Крым — это, наверное, главная точка приложения усилий для Украины в этой войне сегодня. Во-первых, он украинский, и мы неограничены в реализации любого милитарного потенциала на оккупированной территории.

Об этом рассказал директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

“И, кажется, никто из партнеров здесь не имеет никаких сомнений, возражений или каких-либо знаков вопроса. Во-вторых, Крым – это идеологически символическое место для России. И в ее истории, для ее режима, для ее пропаганды, для этого пузырька, в котором они существуют. И каждый удар – это не просто икс уничтоженных людей, игрик уничтоженной техники. Это удар по российской империи, ее амбициям, ее истории, ее самоуверенности. И там три точки можно продолжать”, – говорит Тарас Чмут.

По его словам, Керченский мост выполняет важную логистическую функцию.

“И с точки зрения военного обеспечения, и с точки зрения поддержки существования там оккупационных властей. Его уничтожение — это одна из стратегических задач Украины на данном этапе войны, которая должна существенно повлиять на возможность обеспечения и группирования войск, и, как я уже сказал, оккупационной администрации”, — рассказал Тарас Чмут.

С получением дальнобойного оружия, по его словам, украинская армия может держать мост под огневым контролем.

"Не постоянным, но можем получить ту железную дорогу, которую они пытаются строить по Приазовью: Донецкая область, Запорожская область, Херсонская область, в Крым. Плюс аэродромы значительная часть, если не большинство, находятся в зоне огневого поражения. Море практически для россиян ограничено, и оно не находится под неизменным огневым контролем. Здесь только северо-западная часть. Но при этом, за счет морских дронов, мы можем наносить очень эффективные точечные удары по плавсредствам. Это делает невозможным постоянную морскую коммуникацию. Соответственно, в какой-то момент Крым может стать как правобережье Херсонщины, когда россияне не выйдут. Им будет очень тяжело. Потому что логистика. Ибо самолеты сбиваются, уничтожаются на аэродромах. Ибо самолетами вы много всего не обеспечите. Ибо морем вы многое не обеспечите. Ибо сушей вы многое не обеспечите. Это будет проблема. И это очень хорошая точка для нас, куда мы должны прилагать усилия”, — рассказал Тарас Чмут.

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