Уничтожение "Новочеркасская", ликвидация Пригожина и удары по оккупантам: важные события 2023 года

В Белгородскую область в последнее время залетело 197 ракет, снарядов и беспилотников. По крайней мере такую цифру озвучивают российские СМИ. Источники украинских медийщиков сообщают, что хлопок в Белгородской области - это результат запусков по военным объектам. При этом российское ПВО пытается сбить дроны над жилыми районами города Белгорода, а это приводит к разрушению гражданской инфраструктуры и смерти среди населения.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

Следующий год также будет адским для оккупантов. В 2024-м украинский ВПК готов произвести миллион БПЛА, союзники передают самолеты F-16 и дальнобойные ракеты. А это значит, что плохих новостей у россиян будет еще больше.

ТСН предлагает вспомнить, что было в 2023 году.

Январь 2023 года

Как только их куранты пробили двенадцать раз, в сторону временно оккупированной Макеевки полетел HIMARS с украинскими поздравлениями и попал в здание ПТУ, где жили оккупанты. 400 из них стали "двухсотыми", а 300 — настоящими "трехсотыми".

Коллаж. Макеевка Донецкой области

Такие же поздравления получили и оккупанты Васильевки, это уже в Запорожской области. Гауляйтеры утверждают, что всего 5 погибших и 15 раненых.

Плохой новостью для россиян в середине января стала и финальная стадия испытания украинского беспилотника с дальностью полета до тысячи км и боезарядом 75 килограммов. До непосредственного знакомства с этой разработкой оставалось несколько дней.

В настоящее время из Европы поступают новости о принятии Европарламентом резолюции о создании специального трибунала для высшего руководства РФ и Беларуси из-за вооруженной агрессии против Украины.

А еще о танковой военной помощи. Немцы не только пообещали предоставить свои Leopard, но и разрешили другим государствам передавать их Украине. Американцы со своей стороны пообещали танки Abrams и признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией со всеми последствиями для ее руководителей и участников.

Танк Leopard

Февраль 2023 года

Февраль для российских олигархов начинается с лютых новостей, ведь генпрокурор США Меррик Гарланд объявил, что Украине передают деньги, конфискованные у православного олигарха Константина Малофеева. Это первая реальная конфискация российских денег и передача их Украине. К слову, заморозили эти средства еще в 2014 году за уклонение от санкций. Россияне уже понимают - механизм конфискации действенный.

В день, когда Киев посетил президент США Джо Байден, россияне проводят испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Но судя по данным разведок стран НАТО и нашего ГУРа - ракета не взлетела.

Зато взлетел и долетел куда надо дрон белорусских партизан, которые на аэродроме "Мачулище" атаковали российский разведывательный самолет А-50У. Этот самолет уникальный. Их всего три на вооружении РФ. Он проводил радиолокационную разведку для нанесения ракетно-дронных ударов по Украине. Судно получило повреждения и было отправлено на ремонт.

Фото: Maxar

Март 2023 года

Второй день весны и очень плохие новости поступают из Сушан. Это такое село на границе с Сумской областью. В этот день отряд из 45 бойцов российского добровольческого корпуса пересекли границу и заняли село, сделали несколько селфи, записали видео и в тот же день отступили за украинскую границу. Событие получило название "Сушанский инцидент". В течение 23-года таких инцидентов будет еще много.

А потом Международный уголовный суд в Гааге выдает ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им инкриминируют киднепинг. Теперь бывший агент с позывным "Моль" становится не выездным. Через несколько дней в Украине открывают представительство Международного уголовного суда.

Отметился март и взрывами в оккупированном Джанкое. В ночь на двадцатое марта неизвестные дроны атаковали склады, где хранились российские крылатые ракеты, предназначенные для использования Черноморским флотом РФ. Тогда же Институт изучения войны заявил, что весеннее наступление росармии захлебнулось. Поставленные цели не выполнены. Потуги закончились.

Апрель 2023 года

Взрывно в России начался и апрель. Известный пропагандист Владлен Татарский решил устроить в кафе "Стрит-бар" в Петербурге свой "творческий вечер" и получил в подарок статуэтку. Она разразилась и завершила земной путь пропагандиста. В украинских спецслужбах заявили, что это результат российских уголовных разборок.

Взрыв в кафе / Фото: Associated Press

А еще в РФ приняли закон о мобилизации, внедрив электронные повестки.

В апреле было громко в оккупированном Севастополе. Надводный дрон вошел в Стрелковую бухту и взорвался напротив комплекса зданий — общежития и учебных корпусов Севастопольского приборостроительного института.

И еще одна хорошая для Украины и очень плохая новость для россиян: в середине апреля на боевом дежурстве становится американская система противовоздушной обороны Patriot.

Май 2023 года

В первый же день кто-то, неизвестно кто испортил железную дорогу в Брянской области РФ. Поезд с 60 вагонами нефтепродуктов сошел с рельсов, начался пожар. Топливо не доехало в оккупированную Украину.

Следующие два дня можно без преувеличения назвать "Днями украинских дронов". Они атаковали нефтебазу под Симферополем, базу российских пограничников в Севастополе, а уже на следующий день еще один неизвестный дрон атаковал башню Кремля.

"Шойгу, Герасимов, где боеприпасы!" – это может быть майским лозунгом россиян. Конфликт между руководством террористической группы "Вагнер" и террористическим министерством обороны РФ – сначала рядовые "вагнеровцы" записывают обидные видео в адрес министра обороны и начальника генштаба, а впоследствии в эту дискуссию вступает вожак Пригожин.

Пригожин в лагере "вагнеровцев" / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Тем временем украинские воздушные силы впервые применяют системы Patriot и в Брянской области падают два вертолета Ми-8, истребитель Су-35 и бомбардировщик Су-34. Погибли все члены экипажей. Позже представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат в шутку назовет эти события "брянской резней".

Бойцы РДК и легиона "Свобода России" заходят в 40 километрах и оттуда возвращаются с трофеями — техникой и оружием. 31 мая Легион "Свобода России" объявляет набор россиян для атаки на Москву

Июнь 2023 года

Россияне, воюющие за Украину, продолжили кошмарить пограничные территории России. Боевые действия с Шебекино продвигаются до Курска. Взрывы раздаются в Белгороде. Местный губернатор заявляет - "потерь нет" и объявляет эвакуацию людей в соседние области.

И пока россияне атаковали россиян, в оккупированном Бердянске - раздавались взрывы. Украинские дроны атаковали военно-транспортную инфраструктуру.

Середина июня - конфликт главаря "Вагнера" Евгения Пригожина и военно-политического руководства России обостряется. "Вагнеровцы" обвиняют родное минобороны в обстреле своих позиций. Пригожин обещает нанести ответный удар и называет Путина "плохим словом".

На следующий день Пригожин объявляет "марш на Москву". "Вагнеровцы" захватывают Ростов и движутся дальше. По дороге уничтожают нефтебазу в Воронеже и сбивают несколько вертолетов. Владимир Путин записывает обращение к народу. Называет мятеж "ударом в спину" и "предательством", а также приказывает "нейтрализовать организаторов". Но, увы, этот сериал длился меньше суток. Вечером Пригожину, якобы, звонит белорусский диктатор Лукашенко и просит остановиться. И Пригожин останавливает.

За считанные дни в СИЗО оказывается "генерал-армагедон" Сергей Суровикин. Его называют причастным к мятежу.

В считанные дни в СИЗО оказывается "генерал-армагедон" Сергей Суровикин. Его называют причастным к мятежу.

Июль 2023 года

В Гааге открылся Международный центр по преследованию преступлений России против Украины. Работа центра станет первым шагом к созданию специального трибунала, который мог бы судить руководство РФ.

Подготовка украинских пилотов на самолетах F-16 и решение Байдена передать Украине кассетные боеприпасы, ставшие очень плохими новостями для российской пехоты.

Как и новость о возвращении в Украину из Турции командиров полка "Азов". Из российского плена их выпустили под гарантии турецкого президента до конца войны. Путин не ожидал такой измены.

А дальше последовал взрыв Крымского моста. Впервые для атаки на это сооружение использовали новый морской дрон "Малюк". Его направили в опору моста и опора не выдержала.

24 июля неизвестные дроны атакуют Москву. Вернее, помещения и кабинеты, которые соединены с основным расследующим управлением Рф. Два ударных беспилотника беспрепятственно преодолели ПВО и поразили точно цель. Роспропаганда назвала атаку "неудачной" и заявила, что все беспилотники были "посажены" с помощью РЭБ. В этот же день на "хлопок" снова смотрели в Джанкое, у военных складов.

Август 2023 года

Ни августовского дня без "хлопка" на территории государства-агрессора. В Москве впервые закрывают аэропорты. Объявляют операцию "Ковер". Также в августе с помощью ударных беспилотников уничтожен самолет ТУ-22 и атакованы аэродромы в Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областях.

Крайне удачными становятся и совместные операции СБУ с Военно-морскими силами ВСУ. Впервые наши морские дроны доходят до бухты Новороссийска. Под шквальным огнем наша беспилотная лодка "MAGURA" попадает в большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Утро 23 августа запомнится новостью об авиакатастрофе самолета в Тверской области. На борту находились 10 человек – все руководители ППК "Вагнер", в том числе и Евгений Пригожин. Позже международные журналисты расследователи выяснят, что перед вылетом в самолет была заложена бомба, и она взорвалась. Все находившиеся на борту погибли. Приказ отдал лично Патрушев.

Место падения самолета Пригожина / Фото: Associated Press

Сентябрь 2023 года

Операция "Синица" – это кодовое название спецоперации ГУР, которая выйдет в историю этой войны. Наши разведчики завербовали российского пилота Максима Кузьминова и он перегнал свой вертолет на территорию Украины.

Максим Кузьминов/Twitter

Продолжились атаки украинских беспилотников по военной инфраструктуре окупантов. Два дня подряд украинские птички прилетали по заводу микроэлектроники "Кремний ЕЛ" в Брянске.

Вторая декада сентября шокировала россиян: сначала наш ГУР сообщил, что контроль над так называемыми "вышками Бойко". Вместе с буровыми платформами нам досталось российское радиоэлектронное оборудование и значительные боеприпасы.

Далее украинские ракеты прилетели по территории судоремонтного завода в Севастополе, где уничтожили подлодку и повредили десантный корабль. На следующий день в результате удара дронами в Евпатории была уничтожена часть российского комплекса ПВО "Триумф". Ее стоимость – более миллиарда долларов. Именно она должна защищать оккупированный Крым от беспилотников.

Фото: тг-каналы

И видео, которое можно просматривать многократно – неизвестная ракета атакует штаб Черноморского флота в центре Севастополя. В этот же день атаковано еще несколько военных баз в Крыму. Оккупационные власти отрицают попадание, а пожары на военных базах называю возгоранием травы.

Октябрь 2023 года

ВСУ повредили патрульный корабль российского Черноморского флота "Павел Державин". В оккупированном Севастополе - мощный взрыв на российском корабле "Буян-М". Это носитель крылатых ракет "Калибр". Фактически, благодаря силам украинских беспилотников снова открывается зерновой коридор.

17 октября Украина впервые применяет ракеты ATACMS с кассетными боеголовками с дальностью действия 160 км. Ночью ВСУ атакуют аэродромы Луганска и Бердянска. Уничтожают 5 вертолетов, склад боеприпасов и артиллерийские средства.

То ли пьяные разборки, то ли покушение спецслужб. Неудачное покушение на бывшего народного депутата и предателя Украины Олега Царева. В него стреляли в Ялте, возле одного из местных отелей, но он выжил.

Ноябрь 2023 года

По данным Института изучения войны, активизировалась украинская разведка. Взрывы на Тамбовском пороховом заводе и КБ машиностроения в подмосковной Коломне, разрабатывающем ракетные системы, якобы проведены украинским ГУР. В целом наши разведчики атаковали дронами сразу четыре российских завода, производящих боеприпасы.

В селе Кумачево, это временная оккупированная территория Донецкой области, закончили своей жизненные гастроли оккупанты из 128-й бригады вместе с Полиной Меньших – это такая артистка, которая пела песни под гитару. Во время концерта к ним прилетела ракета.

Декабрь 2023 года

Декабрь и конец Кивы. Тело предателя найдено в загородном гостиничном комплексе. Экс-нардеп ликвидирован несколькими выстрелами в голову. В последние полгода он вел пропагандистскую передачу на российском канале.

Кадры с места ликвидации Ильи Кивы / Фото: 24 канал

Значительные потери понесла топливная инфраструктура окупантов. Сначала в оккупированной Макеевке уничтожена нефтяная база, а затем в Донецке. Отработали ударные беспилотники. А под Воронежем нефтяные цистерны подожгли бойцы легиона "Свобода России".

Легионеры продолжают свои рейды по прилегающим к украинской границе территориям. На этот раз в село Теребрено. В это же время украинский беспилотный атакует аэродром "Морозовск" — уничтожает два самолета, повреждает еще десять Су-34

Десантный корабль "Новочеркасск" в конце декабря пополняет перечень российских кораблей, прекративших свое существование. Последний крупный десантный корабль в составе Черноморского флота РФ перевозил боеприпасы для росармии. Сила взрыва составляла примерно 30 тонн в тротиловом эквиваленте, что делает его одним из самых мощных неядерных взрывов[ По российской статистике — 33 моряка считаются пропавшими без вести, еще 23 человека ранены, один человек якобы погиб. От судна осталась ржавая арматура.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Теперь и россияне знают, что такое блекаут! ТСН вспомнила все плохие новости для окупантов!

Напомним, медик рассказал, как оккупанты в Херсоне перед Новым годом жестоко убили ребенка.

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