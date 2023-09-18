Уничтожение подлодки и ПВО в Крыму: как это повлияет на войну и что будет новой целью Украины

В оккупированном Крыму на прошлой неделе защитникам Украины удалось провести уникальную операцию — уничтожить российскую подлодку "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск". Эксперты называют эту спецоперацию молниеносной, ведь уже давно никто не уничтожал подобную военную технику.

Об этом говорится в сюжете корреспондента "ТСН.Тиждень" Оксаны Радионовой.

Атака на русские военные корабли.

В ночь на 13 сентября в Севастополе произошла серия громких взрывов. Так называемая оккупационная "власть" заявила об атаке на морской завод имени Орджоникидзе.

Украинская разведка подтвердила удары в Крыму и сообщила, что повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". Официально детали этой спецоперации не разглашаются. Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии "ТСН. Тиждень" рассказал, что после повреждений российский корабль и подлодку невозможно восстановить.

"В середине корпуса пожар и значительные разрушения. То, что мы увидели в том прекрасном видео, оно не подлежит ремонту", – объяснил военный эксперт.

Атака по Севастопольскому судоремонтному заводу. ФОТО: тг-каналы

Что известно об уничтоженных кораблях

Большой десантный корабль "Минск" не входил в Черноморский флот РФ. Его пригнали перед началом полномасштабной войны РФ против Украины. Именно из него оккупанты планировали высаживать свой десант в Одессе.

Российская подлодка "Ростов-на-Дону" сначала воевала в Сирии, потом — запускала "Калибры" по Украине. В частности, считается, что именно с ней атаковали центр Винницы. Она очень малозаметная, из-за чего ее назвали "черной дырой в океане".

"Ростову-на-Дону" 10 лет и это – гордость россиян, стоимостью около трехсот миллионов долларов. Его ремонт по данным британской разведки будет стоить сотни миллионов, продолжаться годы и не факт, что будет успешным.

Защитники Украины создали прецедент, уничтожив подлодку

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что в последний раз подлодку удалось повредить еще в 1982 году.

"Украинские защитники создали прецедент. До этого подобных фактов не было! Единственный факт, когда по подлодкам в надводном состоянии наносился удар – был зафиксирован в 1982 году во время так называемой Фолклендской войны. Тогда англичане нанесли удар по аргентинской лодке", — говорит он.

Фото: Associated Press

Профессор кафедры Национальной академии Сухопутных войск Андрей Харук пояснил, что целью этой операции является понижение боевой способности Черноморского флота РФ.

"Операция будет иметь потенциально далеко идущие последствия — снижение боеспособности Черноморского флота РФ", — отмечает он.

Русский корабль теперь "Ростов-на-дне": крымская ПВО ослепла

Как удалось запустить ракеты по российским военным кораблям

Гауляйтеры оккупированного Крыма заявляли, что ВСУ выпустили по целям ракеты из Су-24М. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что по кораблям запускали ракеты Storm Shadow и Scalp.

Профессор кафедры Национальной академии Сухопутных войск Андрей Харук объяснил, как это могло произойти.

"Существенное вмешательство в бортовую электронику – не нужно было! Поскольку маршрут ракеты программируется заранее на земле. Функция пилота вывести машину в соответствующую точку пуска и нажать красную кнопку и "привет Севастополь". Увлекаюсь профессионализмом наших пилотов", — говорит он.

Корректировали работу бомбардировщиков не местные партизаны, а бойцы-подводники Сил специальных операций. Ребята подошли на лодках, затем пересели в подводные средства доставки.

Как удалось обойти и уничтожить российскую ПВО

Обмануть российскую ПВО, вероятно, помогли американские ракеты-приманки MALD. Кроме того, защитникам Украины удалось уничтожить в Крыму современные российские комплексы ПВО "Триумф".

"Это комплекс, который был создан для впечатления всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, то есть самолетов разведчиков самолетов тактической авиации, баллистики. Это система большого радиуса действия — она прикрывала инфраструктуру Крыма", — отмечает Снегирев.

Российскую ПВО, вероятно, удалось уничтожить комплексными мероприятиями — с помощью беспилотников и ракет. Военный эксперт Дмитрий Снегирев предполагает, что после ослабления ПВО РФ в Крыму следующей целью может стать Крымский мост, уничтожение которого перережет оккупационным войскам пути снабжения боеприпасами. Кроме того, на вооружении есть также морские дроны, которые тоже показали свою эффективность во время атаки на российские военные корабли в Черном море.

Эксперты предполагают, что удачные спецоперации в Крыму – это начало возвращения украинского полуострова.

Напомним, в ОК "Пивдень" прокомментировали взрывы 17 сентября в оккупированном Севастополе. Там отметили, что нужно время, чтобы убедиться, не была ли это провокация россиян.

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