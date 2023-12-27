Уничтожение российского корабля "Новочеркасск": что известно о последствиях удара (фото, видео)

После успешной атаки Вооруженных сил Украины на российский десантный корабль "Новочеркасск" из временно оккупированной Феодосии убежали еще два судна. На потопленном же "Новочеркасске", пишут российские СМИ, было несколько тонн артиллерийских боеприпасов, 280 ракет для реактивных систем залпового огня "Град" и 62 члена экипажа.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Что известно об уничтожении "Новочеркасска"

В ночь на вторник в оккупированной Феодосии было горячо - Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали российский военный корабль.

"Операция была спланирована ВСУ и другими силовыми структурами. Уничтожен военный корабль, скорее всего боевой корабль с комплектом боеприпасов, мощный", - объяснял представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

О том, что на "Новочеркасске" могло сдетонировать и другое вооружение, свидетельствует сила взрыва. Осколки разлетелись на сотни метров - и это показывают на видео даже российские пропагандисты. На другом ролике видно, как взрывная волна повыносила стекла на вокзале Феодосии. Скрыть такие последствия невозможно, поэтому властям страны-агрессора пришлось признать - в корабль таки попали. Еще и об одном погибшем и 5 раненых сообщить.

Момент удара по "Новочеркасску"

Как удалось уничтожить корабль

Что произошло с экипажем "Новочеркасска" - об этом оккупанты, конечно, не говорят. А сам корабль называют лишь поврежденным. Что это не так - свидетельствует фото с места событий, где от десантного судна одни обломки.

Десантный "Новочеркасск" для СССР в свое время построила Польша - по характеристикам он был похож на украинский корабль "Константин Ольшанский", который россияне захватили в 2014 в Крыму. Впрочем, с начала полномасштабного вторжения приключения "Новочеркасска" напоминали игру "морской бой" - ВСУ повредили его в марте 2022 года в порту оккупированного Бердянска - и добили сейчас.

Феодосия

В Воздушных силах раскрывают подробности - удар нанесли из тактической авиации крылатыми ракетами. В Лондоне уже заявили - уничтожение корабля Черноморского флота России доказывает - те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик - ошибаются.

Также о создании морской коалиции Лондон и Осло заявили две недели назад. Ее официальная миссия - усилить военно-морские возможности нашего государства, и сделать украинский флот совместимым с силами НАТО. Участники коалиции будут предоставлять Украине корабли, технику и осуществлять подготовку кадров.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ Россияне признались, что сдетонировало на корабле "Новочеркасск"! Вот так улов

Напомним, в Воздушных силах намекнули, чем могли уничтожить корабль "Новочеркасск".

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