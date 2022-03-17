Уничтожение театра в Мариуполе и речь Зеленского перед конгрессом США: как мировые СМИ освещают войну в Украине

Уничтожение театра в Мариуполе и речь Зеленского перед конгрессом США: как мировые СМИ освещают войну в Украине

Россия 16 марта уничтожила театр в Мариуполе, где скрывались сотни людей, из-за войны потерявших крышу над головой.

Россия напала на Украину в ночь на 24 февраля и уже 22 дня продолжает вооруженную агрессию, убивая мирных людей и уничтожая инфраструктуру. Сейчас внимание мира приковано к Украине, о которой говорят в уголках разных стран. Мировые лидеры осуждают президента страны-агрессора Владимира Путина за кровопролитие и требуют прекратить войну.

На данный момент мировая пресса в своих материалах основное место уделяет событиям в Украине. Ведущие иностранные СМИ 17 марта с первых полос своих страниц рассказывают о выступлении президента Украины Владимира Зеленского перед двумя палатами Конгресса 16 марта, а также о циничном и варварском нападении РФ на театр в Мариуполе, в котором скрывались сотни человек.

The Wall Street Journal

Так, газета The Wall Street Journal материал о вчерашнем эмоциональном выступлении Зеленского назвала: "Зеленский вспоминает события 11 сентября и Перл-Харбор, призывая законодателей предоставить больше оружия Украине". В статье говорится, как президент Украины Владимир Зеленский обратился с личной просьбой к законодателям и президенту Байдену расширить и ускорить поставки оружия в Украину. Также в материале напомнили и решение президента США, который сообщил о предоставлении Украине дополнительного оружия, а также привели позицию страны-агрессора, критикующей действия Штатов.

Следующим материалом является статья с названием: "Уход западных компаний из России знаменует конец эпохи". В материале говорится о приостановлении деятельности ряда брендов и компаний в РФ за ее нападение на Украину. Россиянин, являющийся одним из героев материала газеты, сказал, что выход западного бизнеса похож на возвращение "к каменному веку".

В целом же эта статья содержит несколько комментариев россиян, которые критикуют санкции США, прямо говорят, что "в России никто не делает нормальных кроссовок (имеется в виду производители. – ред.), а также рассказывают, что потратили последние средства на мясные консервы. и сахар. Впрочем, подавляющее большинство российских респондентов заявило, что, мол, сможет привыкнуть жить без товаров, ушедших с рынка РФ.

Дальше идет статья " Украинский город наносит России один из самых решительных военных разгромов", в которой говорится, как в двухдневном сражении под Вознесенском, детали которого только сейчас появляются, местные добровольцы и военные дали отпор сбежавшим захватчикам, оставив после себя доспехи и погибших воинов.

Отмечается, что благодаря уничтоженной и заброшенной броне, украинские войска, в состав которых входили местные добровольцы и профессиональные военные, 2 и 3 марта ликвидировали большую часть российской батальонной тактической группы.

Кроме того, в списке последних популярных материалов The Wall Street Journal статья о том, что "Украина начинает контрнаступление, чтобы выбить россиян из Киева и ключевых городов".

The New York Times

На сайте The New York Times запустили лайв о войне в Украине. Сегодняшний материал называется: "Россия убивает гражданских, когда война приближается к четвертой неделе".

Далее следуют следующие материалы с такими заголовками:

"Мирные переговоры между Украиной и Россией должны продолжиться" — по словам чиновников, театр в Мариуполе, в котором находились сотни людей, в том числе дети, был разрушен, а судьба находившихся неизвестна. Президент Байден, пообещавший предоставить Украине дополнительную военную помощь на миллионы, назвал президента Владимира Путина "военным преступником". США добавляют "дроны-камикадзе" как больше оружия в Украину — союзники НАТО сосредоточены на обеспечении Киева высокотехнологичным оборонительным оружием, которое легко использовать и перемещать. Соединенные Штаты предостерегали Москву от «любого решения России применить химическое или биологическое оружие в Украине». Анализ: российские заявления натолкнули некоторых на то, что Москва рассматривает ядерный обмен как жизнеспособную стратегию. Владимир Путин назвал прозападно настроенных россиян "изменниками", сигнализируя о более жестких репрессиях в стране.

Кроме того, в правом углу издания разместило карту районов активных боевых действий в Украине, добавив в нее заявление президента Владимира Зеленского:

"Я призываю вас сделать больше": президент Владимир Зеленский, выступая перед Конгрессом, попросил об оружии и запрете полетов.

The Times

В материалах газеты The Times основное внимание уделено войне в Украине. Журналисты публикуют следующие материалы:

" Третья мировая война, возможно, уже началась", – предупреждает Зеленский

Сотни людей оказались в ловушке после удара России по Мариупольскому театру

Дерзкие украинские засады останавливают военную машину России

"Война в Украине: нет времени проверять дома беженцев", считает министр по делам беженцев лорд Харрингтон из Уотфорда

The Washington Post

The Washington Post посвятила теме войны главную страницу онлайн-газеты, где в режиме реального времени публикует важнейшие новости о нападении России на Украину.

В частности, большими черными буквами посреди полосы виднеется заглавие " Резня и разруха в двух украинских городах".

The Washington Post

Далее видны следующие заголовки новостей и обзоров:

США обещают, что Россия понесет ответственность

Превзойденная в военном могуществе Украина добилась успеха в информационной войне

ВОЗ фиксирует как минимум 43 нападения на медицинские учреждения и пациентов в Украине

"Судьба сотен людей из разбомбированного театра пока неизвестна", — украинские чиновники

Байден назвал Путина "военным преступником"

Поскольку из Украины бегут преимущественно женщины и дети, европейские власти опасаются всплеска торговли людьми

Поскольку дипломаты намекают на прогресс в переговорах, Пентагон предупреждает о потенциальном увеличении российских войск.

Кроме того, не обошли журналисты The Washington Post и выступления Зеленского перед Конгрессом, разоблачают российские пропагандистские проделки, в то же время публикуя статью, как россиянам, которым закрыли доступ к популярным соцсетям и СМИ, смотреть западные новости, чтобы понять войну.

The Independent

Журналисты газеты The Independent во главу угла 17 марта поставили материал о варварском уничтожении Чернигова россиянами, назвав материал "Великобритания утверждает, что российские войска «остановились на всех фронтах» после того, как за один день в Чернигове погибли 53 человека". Среди других последних материалов издания:

Путин сделал страшное предупреждение западным предателям

На спутниковом снимке изображены предупреждения на дорожке у разбомбированного украинского театра

Насколько вероятно, что Россия совершит ядерную атаку?

Захват Путиным самолета является "самым масштабным уничтожением гражданского флота"

Дрон показывает, как российский танк взрывается, украинская армия говорит: "Игра с российскими оккупантами"

Financial Times

Ежедневная британская газета международных финансовых кругов Financial Times, пишущая о теракте РФ в театре Мариуполя, привела также слова Байдена, обвинившего Путина в военных преступлениях. В целом другие материалы также касаются предупреждения Зеленского о том, что "Европа стоит перед "новой стеной", последствия санкций в России и того, как россияне опустошают полки и кошельки.

Financial Times

The Guardian

Издание The Guardian посвятило российской атаке на театр в Мариуполе не менее четырех материалов. Также рассказывается, как жители украинского села нашли своеобразное убежище в Николаеве. Кроме того, есть отдельный материал с объяснением всего происходящего в течение 22 дней нападения РФ на Украину.

theguardian.com

В статьях об атаке на театр журналисты пишут, что Мариуполь уже несколько дней переживает гуманитарную катастрофу, а Россия продолжила нападения на него и другие украинские города в среду, несмотря на то, что стороны продолжают усилия на мирных переговорах по прекращению боевых действий.

Кроме того, издание опубликовало спутниковую фотографию, сделанную 14 марта, на которой видно слово "дети" большим русским шрифтом, нарисованным на земле у здания театра с красной крышей.