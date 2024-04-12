Уничтожение ТЭС в Украине: эксперты объяснили последствия и когда могут начаться отключение света

Утрата Трипольской ТЭС не привела к резкому дефициту электроэнергии, заявили в Укрэнерго. Однако нехватка электричества с наступлением жары будет ощущаться острее. Пока введение графиков отключений потребителей не рассматривают. С аварийными ограничениями сейчас работает только Харьковщина.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Последствия атаки по ТЭС в Украине

Трипольскую ТЭС враг пытался уничтожить почти два года. Десятки ракетно-дронных атак выводили из строя трансформаторы и линии электропередач. Иностранные делегации неоднократно приезжали сюда, чтобы убедиться в циничных атаках россиян по энергетическим объектам Украины. Однако из-за дефицита противовоздушной обороны сейчас украинцам грозит еще и дефицит электричества и тепла.

Недостаток электроэнергии уже третью неделю испытывают на себе харьковчане. Под гул генераторов утром открываются кафе, аптеки и магазины. С перебоями работает метро и остальные энергозависимые предприятия. И такая картина может стать обыденной для всей Украины.

Энергетика

"Может возникнуть незначительный дефицит, но пока мы планируем сбалансировать энергосистему, таким образом, чтобы потребитель этого дефицита не почувствовал и покрыть эти недостаточные объемы мощности, которые могут возникнуть в энергосистеме на вечер, за счет внутренних ресурсов энергосистемы, которые она все еще имеет., или за счет помощи наших европейских партнеров", — говорит директор по коммуникациям "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Будут ли проблемы со светом в Украине

Энергосистема Украины наполняется из четырех основных источников. Первое место среди производителей электроэнергии занимают АЭС - 55%. За ними следуют тепловые электростанции - 29%. Сектор "зеленой" энергетики производит 8% всей электроэнергии Украины, ГЭС - почти 7%. По неофициальным данным сейчас 80 процентов теплоэлектростанций в Украине разрушены или существенно повреждены. Они в основном отвечали за способность энергосистемы балансировать нагрузку в часы пик.

"Мы не погибнем, апокалипсиса не будет, и энергосистема будет работать, и электричество у людей будет, пусть с определенными, скорее всего, ограничениями. И именно потому, что эти ограничения почти неизбежны, я бы, честно, не рад замораживать клубнику, или овощи, или что-то в ваших холодильниках, если у вас нет аккумуляторов, которые 2-3 часа могут удержать эти холодильники рабочими", - объясняет директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Генератор

Сейчас в Украине период наименьшего потребления электричества. С началом летней жары дефицит электроэнергии будет только расти. Тяжелее всего будет зимой, потому что разрушенные ТЭС не будут подавать тепло и горячую воду в квартиры. Быстрое решение проблемы - мобильные генерирующие станции, которые работают на газе и твердом топливе.

Что говорят эксперты

"Нужно искать другой путь решения проблемы. А другой путь – это децентрализация и разукрупнение. Это создание большой сети, станций небольшой мощности, работающих на местных источниках энергии. И это не солнце. Это торф, это уголь, это гидроэнергия, это газовый конденсат", это природный газ, это биогаз, это биомасса", — говорит эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Вместо огромных ТЭС Украине нужны мобильные смартелектростанции – уверяют эксперты. Их можно устанавливать скрыто от российских ракет. И даже потеря нескольких промышленных генераторов никак не отразится на общей энергосистеме страны. Деньги на проекты снова придется просить у иностранных инвесторов. Однако главная проблема – время.

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