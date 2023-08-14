Уничтоженный дотла гипермаркет до сих пор дымит: новые подробности мощной атаки РФ на Одессу (видео)

Внутри гипермаркета возник масштабный пожар.
Россияне в ночь на 14 августа снова атаковали Одессу. В результате ракетного удара есть раненые, полностью уничтожен продовольственный гипермаркет, повреждено общежитие и 7 учебных заведений.
Подробности ночной атаки рассказал корреспондент ТСН Сергей Осадчук.
Чем атаковали Одессу
Враг атаковал город около трех часов ночи. Было несколько волн атак ударными дронами, также россияне выпустили 8 ракет морского базирования типа "Калибр". Вражеские цели сбили Силы противовоздушной обороны, но дронов и ракет было так много, что сбить все над морем не удалось.
Обломки падали на территории города, поэтому одесситы слышали мощные взрывы. Самый мощный из них раздался в гипермаркете, внутри он до сих пор дымится. Предварительно известно, что там упала часть взорвавшейся сбитой ракеты. Возник масштабный пожар. Внутри было много воспламеняющихся материалов.
"Бомба пролетела прямо над моим домом. Я вышла в коридор и слышу - позади меня уже в моей квартире что-то летит, а я оттуда уже боюсь выходить", - рассказывает об атаке жительница соседнего дома.
Владельцы местного зоомагазина напоминают, что все началось около 3 часов ночи.
"Там внутри все так же, как и снаружи, ужасно. Все выгорело, потолков нет. Пожарный выход вот, все, что там - оно погорело, а так все в воде, копоти", - говорят очевидцы.
Во время взрыва внутри гипермаркета находились охранники. Они получили ранения, но остались в живых.
Что известно о разрушениях
Волонтер Красного Креста Денис Блонский рассказывает, что, к счастью, количество пострадавших - минимаьное, нет погибших.
"К сожалению, произошел удар в гражданский объект - это то, что запрещено женевскими конвенциями", - подчеркивает представитель Красного Креста.
Взрывной волной повреждены окна в домах, стоящих через дорогу от гипермаркета. Сейчас люди пытаются убрать повреждения и закрыть дыры пленкой. Говорят, уцелели те окна, которые заранее заклеили клейкой лентой и которые были открыты для проветривания.
Городские власти уже обнародовали официальные последствия ночной атаки россиян. По ее данным, взрывной волной и обломками повреждены 113 домов. Среди них - семь учебных заведений.
Военно-политический эксперт Александр Коваленко отметил, что последний серьезный удар по Одессе был в ночь на 23 июля. Он также объяснил, почему Россия атаковала город тем, что ВСУ могут сбить.
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