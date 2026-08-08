Уничтожено 90 % площадей в Киеве: грозит ли Украине дефицит товаров и рост цен после уничтожения складов

Россияне нападают на украинские предприятия

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Заплатить, чтобы избежать атак «Шахедов» и ракет. Такие письма начал массово получать бизнес. Впрочем, всё это — очередные манипуляции российских мошенников. И на самом деле это не имеет ничего общего с самими атаками.

В последние недели враг активно наносит удары по украинским логистическим площадкам и складам. В результате — десятки тысяч полностью уничтоженных площадей с техникой, продуктами и бытовыми товарами.

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Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Романюка.

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Последствия ударов по Киеву: 90 % мощностей уничтожено

Даже спустя несколько дней после прибытия сюда вновь вынуждены приезжать спасатели. Из-за жары над разрушенным логистическим складом «Эпицентра» вновь поднимается дым.

Все это — последствия российского нападения. В ночь на 5 августа 2026 года враг нанес как минимум два ракетных удара. Один — по центральной части склада, другой — по фасадной части здания.

«Почти всё здание было в огне, начиная с фасада и той части, которая была видна с парковки. И эта часть склада была полностью охвачена огнём по всему периметру. Примерно 90 % площади всего логистического центра было уничтожено», — рассказывает директор логистического центра Анатолий Саприкин.

Анатолий Саприкин работает здесь с 2018 года и был свидетелем того, как здание из магазина превратилось в важный центр снабжения столичных магазинов продукцией. В ночь нападения на месте пожара он оказался уже в два часа ночи, ещё до отбоя. Спасатели также пытались спасти хотя бы что-то. Однако масштабы пожара были таковы, что почти ничего не уцелело.

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«Здесь были конвейерные линии протяженностью около 1,5 км. Были высокотехнологичные лифты, сканеры, которые сканировали коробки, движущиеся по конвейеру, и распределяли их по спускным желобам в нужном направлении. И, как видите, в 2026 году пока что всё закончилось», — вздыхает Анатолий.

К счастью, никто из сотрудников не пострадал. А логистический центр, как надеются в компании, восстановят. В самой сети признают: с начала войны магазины и склады стали постоянными объектами российских атак. И в последний месяц обстрелы особенно усилились.

«Конечно, этот удар был для нас очень болезненным. В принципе, можно сказать, что почти вся логистика Киева и Киевской области была уничтожена. Улица Вискозная, где мы находимся в Киеве, — здесь весь логистический комплекс полностью уничтожен. Также был нанесён мощный удар по нашему логистическому комплексу в Калиновке. К сожалению, там пострадала не только логистика, но и завод по производству керамической плитки», — отмечают в компании.

Масштабы разрушений по всей стране

В ходе массированных ударов 2, 5 и 6 августа оккупанты уничтожили и нанесли критические повреждения более чем 10 крупным логистическим комплексам, сортировочным депо и складским объектам. Это сотни тысяч квадратных метров площадей, где хранились продукты, техника, бытовая и автомобильная химия:

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Разрушен сортировочный центр «Новой почты» в Киеве и терминал под Харьковом;

Сгорело сортировочное депо «Укрпочты» в Павлограде;

Повреждения получили главный логистический центр сети Novus и распределительные центры компании «Сильпо» ;

Уничтожены склады иностранных компаний Puma, Liqui Moly, Bosch , а также склад запчастей Toyota ;

Разрушены самые современные сортировочные мощности компании «Розетка».

«Убытки исчисляются миллиардами гривен — это не один, не два миллиарда гривен. Точнее, мы ещё не подсчитали, но это очень-очень много. Это самые крупные потери за всю нашу историю», — отмечает соучредитель компании Rozetka Владислав Чечоткин.

В Днепре оккупанты сожгли склад площадью 6 тысяч квадратных метров. Масштабный пожар удалось потушить лишь через несколько дней. Пострадавших не было. Здесь хранилась готовая продукция сразу нескольких компаний, в частности производителей шоколада и товаров для дома, а также одного из крупнейших производителей мороженого.

«Довольно серьёзный удар по предприятию. Мы хранили продукцию на этом складе, площадь которого составляла около 2000 квадратных метров, — оборот за месяц достигал 5,5 тысяч тонн. И примерно 50 % нашей продукции здесь пропало. Это нанесло предприятию большой ущерб. У нас нарушены договорные обязательства, но люди нас очень поддерживают», — отмечает заместитель директора по качеству компании «Ласунка» Ирина Пушко.

Будет ли дефицит товаров и рост цен

Несмотря на огромные масштабы разрушений, большинство компаний в один голос заявляют: перебоев с товарами не будет — ни с техникой, ни с бытовой химией, ни с продуктами питания. Возможны некоторые задержки с отгрузкой отдельных позиций, ведь производителям придется перестроить логистические маршруты.

«Мы продолжаем работать и стараемся как-то смягчить эти последствия для наших клиентов. Rozetka, например, работала и в ту страшную ночь благодаря тому, что у нас есть 50 тысяч малых и средних предприятий, которые работают через нашу платформу. Они продолжают выполнять заказы и предоставлять услуги клиентам», — объясняет Владислав Чечеткин.

В сети «Эпицентр» также успокаивают покупателей:

«Мы диверсифицируем нашу логистику, обсуждаем с нашими поставщиками возможность прямых поставок товаров в торговые центры. Мы стараемся максимально нивелировать уровень этих потерь, чтобы наш покупатель по количеству товаров не почувствовал этого в торговых центрах, чтобы не было дефицита. Мы видим, как эта тема набирает обороты, но все действуют так же, как и мы».

Иностранные компании также заявили, что не будут уходить с рынка и будут выполнять свои обязательства. Что касается роста цен, то бизнес и эксперты уверяют: резкого скачка не будет. В перспективе могут вырасти лишь расходы на логистику.

«Мы будем действовать по модели, применимой к продуктам питания, точно так же, как сейчас работают с бензином и дизельным топливом. После того как россияне в 2022–2023 годах сначала разрушили заводы в том же Кременчуге, а затем нефтебазы, теперь всё идет «с колес». То есть нет крупных складов, никто не хранит продукты открыто, как раньше. Потому что все понимают: завтра туда может прилететь «Шахед» или ракета», — поясняет вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Непран.

Государственная помощь и страхование военных рисков

С последствиями вражеских атак большинство предприятий пока пытаются справляться самостоятельно, но признают: поддержка со стороны государства была бы кстати.

На этой неделе премьер-министр провел закрытую встречу с представителями бизнеса. Государство не может покрыть убытки из бюджета из-за нехватки средств. Вместо этого правительство предложило бизнесу свои склады для размещения товаров.

Однако предприниматели отмечают: это не решает проблему полностью, ведь враг может атаковать и государственные объекты. Среди предложений бизнеса:

Создание беспошлинных складов на территории соседних стран;

Предоставление льготных кредитов и налоговых каникул на период восстановления.

«Мы построили всё это за свой счёт, уплатили налоги. И чем раньше предприятия начнут восстанавливаться и снова работать, тем больше налогов получит государство, тем лучше станет качество жизни украинцев, тем больше людей смогут сохранить свои рабочие места», — подчеркивает Владислав Чечеткин.

Кроме того, бизнес призывает обратить внимание на страхование военных рисков. В Украине оно слишком дорогое, а размеры возмещений ограничены, тогда как иностранные компании предлагают полноценное покрытие.

«Нужно понимать, что для многих из этих партнеров мы являемся страной, в которой ведение бизнеса в условиях войны сопряжено с риском. Это означает, что, ведя с нами бизнес, они страхуют свой бизнес», — добавляет Геннадий Непран.

В то же время предприниматели искренне благодарят украинцев за поддержку. Говорят: после прилетов многие люди не только пишут теплые слова, но и сознательно покупают товары, чтобы поддержать украинского производителя.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УЖАС из Одессы! ВОРОВЫ ВОРВАЛИСЬ прямо на стадион! Обман украинского бизнеса! | ТСН 20:00 7 августа

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