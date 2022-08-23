Уничтожено или нет: эксперт рассказал, что на базе у Джанкое было 440 контейнеров с ракетами до С-400

В разных регионах полуострова происходят взрывы на российских военных складах, базах и аэродромах. Военный эксперт Александр Коваленко говорит, что после "хлопка" в авиабазу в Новофедоровке уменьшилось количество авиации в воздушном пространстве Херсонской и Запорожской областей. В частности, разведывательная авиация и истребители Су-30СМ.

Об этом Коваленко рассказал в эфире национального телемарафона в слоте "ТСН".

"Но они приспособились к этой ситуации и используют авиацию с других аэродромов. Да, это длится дольше. Но пытаются эти потери компенсировать", – говорит военный эксперт.

Между тем "хлопок" Джанкое, где повреждена электростанция и железнодорожное полотно, оказало влияние на тыловое обеспечение вражеских подразделений.

"На территории базы в Джанкое размещалось 440 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами до С-400 (зенитно-ракетный комплекс – Ред.). Это огромное количество. Именно их планировалось передислоцировать в воинские части и объекты ромсийских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях".. Были ли они уничтожены частично или понос — это вопрос, на который, к сожалению, не имею ответа", — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, на складах во временно оккупированном Джанкое хранились, в частности, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцирь-С1", "Грады" и различные САУ.

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