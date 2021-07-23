Уничтожено имущество и спасенная жизнь: Одесса, которая была на грани катастрофы, оправляется от масштабного потопа

Уничтожено имущество и спасенная жизнь: Одесса, которая была на грани катастрофы, оправляется от масштабного потопа

Во время ливня под угрозой прорыва оказалась дамба Хаджибейского лимана.

Отнесен водой. В одесской больнице медики спасают мужчину, которого во время ливня едва не унесло в море. Как его подхватил поток воды, сняли случайные свидетели. Мужчину считали погибшим и искали его тело в акватории. Но тот оказался живым.

Об этом 23 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Ему повезло, что выжил. Но кого благодарить за спасение - не знает. Кадры, как без сознания несет потоком дождевой воды, накануне облетели всю страну. Он сам узнал себя на видео, когда был в больнице. В четыре утра- тогда еще неизвестного привезла в медучреждение скорая.



"К нам доставили пациента, который получил травмы во время стихии", — говорит нейрохирург Одесской городской клинической больницы №11 Лариса Петкова.

Новости Украины: мужчина, которого считали погибшим в воде в Одессе, оказался живым

Вчера его целый день искали в акватории вблизи Аркадии и уже считали погибшим. Или сам смог выбраться из воды, или кто-то спас его — мужчина не помнит. Сейчас он в отделении нейрохирургии, у него травма головы и частичная потеря памяти. О нем известно лишь то, что он не одессит — приехал на отдых.

"Нам скорая привезла, кто вызвал мы не знаем. Его состояние сейчас стабильное, он в сознании, но отказался общаться с журналистами", — говорит нейрохирург Одесской городской клинической больницы №11 Лариса Петкова.



Между тем в Одессе до сих пор ликвидируют последствия непогоды. На затопленной улице застрял пассажирский автобус. Три десятка отдыхающих, половина из которых — дети от года до четырех. Выбраться из водяного плена они не могут, а через полчаса — с вокзала отходит их поезд в Харьков. На суше лодкой их срочно доставляют спасатели. На автобусе ГСЧС с сиреной группу везут на железнодорожный вокзал. На поезд все успевают.

По улицам сегодня можно уже идти, а не плыть. Одесситы, с чьих домов итоге откачали воду, сегодня считают убытки. Большинство имущества — восстановлению не подлежит.

"Замочили все, что только можно было — вся мебель. Теперь не знаем, что с этим делать. Сейчас все выносим, что-то будем выбрасывать. Ковры сушим, все, что можно делаем", — говорит хозяин затопленного дома Николай.

И лишь сегодня чиновники отчитываются: Одесса была в шаге от еще большей за непогоду беды. Во время ливня под угрозой прорыва оказалась дамба Хаджибейского лимана. Если бы она не выдержала удар стихии затопил бы соседние дома и предприятия.



"Уровень Хаджибейского лимана не соответствует нормам и является критическим, поэтому пора даже не только к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, но и обратиться но и в СНБО", — говорит заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман.



Только сегодня удалось полностью восстановить привычное движение транспорта. До жилого массива Котовского, где живет четверть одесситов, начали двигаться автобусы и автомобили. Накануне массив был отрезан от города из-за затопления Пересыпи. Но с пляжами и до сих пор беда. С сегодняшнего дня из-за загрязнения санитарные врачи не рекомендуют купаться в море вдоль всего одесского побережья.

Напомним, в результате ночной ливни в 22 июля в Одессе были затоплены улицы в центре и других районах города. По данным Одесской метеостанции, только за первую часа ливня выпало 31 мм осадков.

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