Уничтожил российский Су-25 над Киевом: военные просят присвоить "Бджоляру" Героя Украины — петиция

40 бригада тактической авиации "Привид Києва" просит поддержать петицию по присвоению звания Герой Украины (посмертно) Валентину Коренчуку "Бджоляру" — летчику, уничтожившему российский самолет без оружия в ближнем бою, и уберег центр столицы от массированного бомбового удара врага.

Сайт ТСН.ua публикует уникальную историю его жизни и служение защите неба Украины.

Остался верен Украине, несмотря ни на что

Валентин Коренчук родился в городе Потсдам (Германия), в семье военного. Следовательно, и свою жизнь решил посвятить службе в армии, с детства избрав "путь к мечте" в Воздушных Силах. Семья военного значительную часть времени проводила "на чемоданах", в зависимости от назначения на место службы. Но период взросления и личностного формирования Валентина Коренчука прошел в Украине.

В 1993 году, после окончания школы в городе Чугуев Харьковской области, он поступил в Харьковский военный университет ракетных войск. Через два года перевелся в Харьковский институт летчиков ВВС. В 1998 году с отличием оканчивает университет и получает назначение на должность летчика авиационного звена в 7-ю бригаду тактической авиации в Староконстантинов на Хмельнитчине.

Этот город станет его настоящим домом, где молодой летчик находит жену, создает семью, у него рождается первая дочь. Военная карьера набирает обороты, но…

Громом среди ясного неба в 2003 году становится приказ о сокращении личного состава Воздушных Сил – "в связи с оптимизацией количественного и качественного состава войск". Украина вступает в своеобразную фазу разоружения. Часть боевых самолетов продают за границу, другие – режут на металлолом, обеспечение военнослужащих стремительно сокращается, как и количество полетов из-за нехватки керосина. В каждой части утверждают списки на увольнения, в которых оказывается и Валентин Коренчук.

Для военного человека, который посвятил свою жизнь небу, это был большой удар. Именно в этот момент находятся коллеги из России, которые предлагают продолжить службу кадровому офицеру уже в рядах ВВС РФ. На престижных должностях и с очень приличными окладами. С другой стороны, к продолжению такой службы сына побуждает мать, которая все эти годы оставалась в России, чтобы сын был "ближе к родне и имел больше перспектив". Ради этого Валентин Коренчук даже едет в федерацию на собеседование и по отношению. Его месячной зарплаты хватает ровно на билет за Урал и обратно.

Тем временем, в Украине взрывается Оранжевая революция. Люди массового выходят на майданы, а Россия, не таясь, заявляет о своих захватнических планах и намерении установить вассальную власть в Киеве.

Истребитель в небе / Фото: ТСН.ua

Эти события раз и навсегда расставляют точки над "і" в жизни Валентина Коренчука, отдавшего свое сердце и разум Украине, оставив линию конфликта и непонимания с российской частью семьи.

От Майдана до Майдана

Благодаря отличным знаниям математики, физики, информатики Валентин Коренчук реализует себя "на гражданке" в IТ-царине. Десятилетие жизненного спокойствия и карьерного развития прерывает новый Майдан. В стране началась Революция Достоинства. Мужчина оказывается в первых рядах ее активистов, пытаясь использовать военный опыт в защиту палаточного городка на Майдане Независимости.

“Начало Революции Достоинства я встретил на Майдане со студентами и своими сотрудниками, с которыми работал на гражданской работе. …Если бы не Революция, мы бы все равно воевали, но уже против Запада, в Сирии, и были бы захватчиками, как сейчас россияне. Революция Достоинства дала нам возможность сохранить собственное достоинство, сохранить Украину и наш этнос”, – рассказал в последнем прижизненном интервью Валентин Коренчук.

Понимая стратегическую ситуацию, которая разворачивалась вокруг Украины на фоне имперских заявлений соседей, в конце декабря 2013 он принял решение вернуться в ряды Вооруженных Сил Украины — в 40 бригаду тактической авиации "Призрак Киева", которая на следующие 10 лет станет его вторым домом.

Валентин Коренчук на позывной "Пчеловод" / Фото: ТСН.ua

В 2014 году Валентин Коренчук быстро восстанавливается до полетов и боевой работы. Его и побратимов-летчиков на ротационной основе привлекают на восток для выполнения воздушных задач. На своих МиГ-29 они проводят воздушную разведку, обнаруживают российские военизированные группы, которые с техникой начинают массово инфильтрироваться на территорию Донецкой и Луганской областей. Среди других задач истребительное прикрытие легендарного Донецкого аэропорта, чтобы не дать россиянам превратить его в плацдарм для высадки десанта. С углублением противостояния украинские истребители начинают направлять для уничтожения отдельных враждебных целей командных пунктов и скопления живой силы. Наиболее удачно Миг-29 сдерживали проникновение колонн российской тяжелой техники на украинскую территорию.

Так было до 17 июля 2014 года. Именно тогда российским террористам из 53-й зенитной ракетной бригады ВС РФ удается завезти в окрестности города Торез на Донетчине зенитный ракетный комплекс Бук М-1. Им был уничтожен пассажирский самолет Боинг-777 рейса МН-17 Малазийских авиалиний. Погибли 298 человек из разных стран мира. В то же время международное сообщество приняло решение объявить на Востоке Украины бесполетную зону.

Это новшество повлияло на дальнейший ход войны, ведь Россия сразу использовала запрет себе на пользу. Не опасаясь ударов с воздуха, захватчики массово завозят технику и личный состав через границу. Украинская авиация пытается максимально использовать последние часы до запрета полетов, нанося поразительные удары врагу. Накрывают огнем большую колонну россиян у Горловки. При этом один из украинских бортов даже был подбит, но лётчику, к счастью, удалось катапультироваться и вернуться к своим.

Когда война пришла в его дом

Следующие годы личный состав 40 бригады тактической авиации "Призрак Киева" работает над боевым слажением и наращиванием собственных способностей в воздухе. Валентин Коренчук, как и его побратимы-летчики, готовятся к большой войне, которая большинству украинцев тогда еще казалась чем-то нереальным.

В этот период он начинает увлекаться пчеловодством. Почти на каждом аэродроме дежурство создает свою маленькую пасеку. За это побратимы сетуют Валентина позывным "Пчеловод" (Beekeeper), которое впоследствии станет известно всему миру.

В ночь с 24 на 25 февраля 2022 года Россия нанесла массированный ракетный удар по военной и стратегической инфраструктуре Украины. Под прицелом – аэродром в Василькове, где дислоцируется легендарная авиационная бригада. В течение уже первых суток войны в медиапространстве говорят о полном уничтожении военного аэродрома, вместе с боевыми самолетами и личным составом. Как оказалось впоследствии, это было украинское ИПСО, направленное на дезориентирование противника. Нашим соколам это дало возможность выиграть время для рассредоточения авиационной техники и укрытия личного состава с последующим наращиванием боевых способностей.

Валентин Коренчук с собратьями / Фото: ТСН.ua

"Мы готовились, мы все ожидали, что что-то начнется. Единственное, не знали когда. Мой первый вылет был не из основной базы, а из оперативного аэродрома в сторону Одессы. Я был ведущий пары боевых истребителей. В воздухе мою пару перенаправили в сторону Борисполя, а затем Вышгорода, с возвращением, после выполненных задач, в Васильков”, — вспоминал начало полномасштабной войны Валентин Коренчук.

На главном аэродроме он воссоединился с командиром эскадрильи полковником Вячеславом Ерком (Герой Украины (посмертно). Он занимался выводом из-под удара самолетов и перехватом ракет, которые враг запускал на Киев. В следующий полет он летит вместе с Валентином.

Два наиболее опытных летчика 40 бригады тактической авиации получают приказ следовать курсу над Киевом на малой высоте — 100-200 метров. Хотя раньше полеты над столицей были запрещены.

"Бджоляр" вспоминал, что на такой высоте они четко видели очертания проспекта Воздушных Сил, здания Министерства обороны, Крещатика, Майдана, купол Верховной Рады. Тогда пара украинских истребителей Миг-29 получила от командного центра указание двигаться по Днепру в сторону Вышгорода.

Уничтожил российский Су-25 над Киевом: военные просят присвоить "Пчеловоду" Героя Украины

“Мы подумали, что нас направляют против российских вертолетов, которые шли на захват Гостомеля. Но вскоре увидели на высоте 50 метров от земли, как по правой стороне Днепра, в сторону Майдана Независимости, направляются два вражеских штурмовика Су-25 с полной боевой нагрузкой”, — рассказывал Валентин Коренчук.

Россияне были убеждены своей же пропагандой и нашими информационными вбросами, что украинская авиация уничтожена, поэтому отправили свои самолеты без прикрытия бомбить Киев. Пара украинских истребителей, которая внезапно появилась из-за туч и пошла на их перехват — стала агрессорам за полную неожиданность. Они дались наутек. Началось ближнее маневренное сражение, которое сегодня уже вошло в учебники авиационной тактики и истории.

Полковник Вячеслав Ерко преследовал противника, пытавшегося скрыться в облаках. Догнал его ракетой. Позже силы ССО обнаружили сбитый борт в районе Дымера.

Второй штурмовик Су-25 продолжил движение в сторону центра столицы Украины, активно маневрируя и пытаясь сбросить "с хвоста" Миг-29. Полковник Валентин Коренчук проявил максимум мастерства и профессионализма, навязав врагу так называемый собачий бой. Он несколько раз заходил ему в хвост, тот уклонялся. Самолеты кружили друг вокруг друга. Но украинский ас не мог применить ракету или бортовую пушку из-за высокой плотности застройки в городе. Тогда он начал выжимать врага за пределы города — в сторону Куреневки и Вышгорода. При первом же благоприятном случае прижал его к земле, и фактически раздавил, потому что враг потерял управление и врезался в почву.

Истребитель / Фото: ТСН.ua

Противник был уничтожен без применения оружия — это первое подобное воздушное сражение в истории авиации Украины. Именно за этот подвиг авиационное сообщество просит присвоить Валентину Коренчуку Пчеловоду звание Герой Украины (посмертно). Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента. Каждый голос – важен!

После успешных боестолкновений о летчиках 40 бригады тактической авиации начали говорить, как о "Призраках Киева", которые словно воскресли после уничтожения и нанесли решающий удар врагу. С 23 августа 2024 года это название закреплено за легендарной бригадой уже официально.

Последний полет "Бджоляра"

Выиграв воздушное сражение за Киев и Центральную Украину, "Призраки Киева" расширили зону своей деятельности. Их стали все чаще привлекать для прикрытия операций наших Сухопутных войск на восточном и южном направлениях обороны.

В последнее время "Бджоляр" специализировался на применении высокоточных управляемых авиабомб JDAM, Hammer, GBU-39 по враждебным позициям. Так ему удалось обнаружить и уничтожить в апреле 2024 года несколько серьезных целей, в том числе один из подземных командных бункеров россиян, из которого происходило управление наступлением в Донецкой области. При этом сам Валентин Коренчук был несколько раз атакован ПВО агрессора. На его видеокамере в кабине самолета сохранились кадры маневрирования на сверхмалых высотах от ракеты российского ЗРК "Тор" М-1. Благодаря профессионализму, украинский ас смог избежать поражения и успешно вернуться на один из оперативных аэродромов. На следующий день он должен был уйти в отпуск, но согласился на еще одну задачу, которая стала роковой.

27 апреля 2024 Валентин Коренчук на своем Миг-29 поднялся в крайний полет, как говорят летчики. К сожалению, он стал последним. Обстоятельства гибели пилота расследует Государственное бюро расследований. Похоронен пилот на аллее героев Национального мемориального заповедника "Лукьяновское кладбище". У "Бджоляра" остались жена и трое детей.

Валентин Коренчук на позывной "Пчеловод" / Фото: ТСН.ua

Валентин Коренчук более 20 лет жизни посвятил службе Воздушным силам Вооруженных сил Украины. За время полномасштабной агрессии совершил более 80 боевых вылетов. Провел в небе около 300 часов. При этом поразил десятки целей противника, среди которых вражеские самолеты, крылатые ракеты, разведывательные и атакующие БПЛА, наземные объекты и техника. Он отмечен государственным орденом "За мужество" (III степени).

Летом 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский лично познакомился с легендарным пилотом. Расспрашивал его о боевых успехах и посидел в кабине самолета.

"Бджоляр" был одним из первых пилотов, который начал международную публичную кампанию по предоставлению Украине современных самолетов F-16 и модернизации украинской боевой авиации в целом. За последние годы дал более полусотни интервью для ведущих зарубежных и украинских изданий, снялся в ряде документальных фильмов.

Сегодня каждый украинец своим голосом может поддержать защитника неба, почтить его подвиг и поблагодарить за спасенные жизни, проголосовав за петицию: https://petition.president.gov.ua/petition/231616

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