"Уничтожили своими же руками": военные вспомнили, как Украина избавлялась от миллионов снарядов за 5 лет до войны

Чтобы продолжать войну, оккупанты время от времени снимают с консервации устаревшую советскую технику и используют боеприпасы в том числе советского производства.

В то время, когда Украина просит у западных партнеров новейшее вооружение и боеприпасы, а Россия массово использует на войне боеприпасы и технику советского образца, украинские военные с многолетним опытом вспомнили события 2008-2009 годов и высказали мнение, что именно сейчас излишки могли бы ускорить победу над оккупантами.

Именно в мае 2008 г. в Украине на государственном уровне заговорили об утилизации излишков боеприпасов, после чего по приказам тогдашнего руководства их начали уничтожать. На официальном сайте Кабмина до сих пор можно увидеть "Перечень боеприпасов, подлежащих утилизации в 2008-2009 годах ".

Перечень боеприпасов, подлежавших утилизации. Начало. Скриншот с сайта kmu.gov.ua

Перечень боеприпасов, подлежавших утилизации. Начало. Скриншот с сайта kmu.gov.ua

Кроме этого, был дан старт расконсервации советской бронетехники для продажи. Как сообщалось, с бронемашин снималось все, что может стрелять, после чего техника продавалась. Например, охотникам или для нужд охотничьих и фермерских хозяйств.

Уничтожили и то, чего не хватает сейчас

Один из тогдашних руководителей среднего звена, экс-представитель министерства обороны в комментарии для ТСН.ua, сейчас так вспоминает те события:

"Боеприпасы, подлежавшие тогда утилизации, были частично непригодны для дальнейшего хранения и использования. Частично. Стоит отметить, что боеприпасы разной номенклатуры имеют свой срок хранения и пригодности. Кроме того, он, срок, зависел от условий хранения".

По словам нашего собеседника, одно дело, когда боеприпасы хранились на открытом воздухе, другое – когда в сухом помещении.

"Но в некоторых видах артиллерийских боеприпасов можно менять порох на новый, тем самым продолжая пригодность этих снарядов. Но тогда руководство считало, что слишком большое количество боеприпасов Украине не нужно, большими шагами все это уничтожали. Если мне не изменяет память, то боеприпасов разной номенклатуры к началу утилизации было несколько миллионов тонн, а для нужд армии по состоянию на 2008 год требовалось 800 тыс. тонн. Сейчас есть чувство сожаления, что боеприпасы были уничтожены, но тогда никто не знал, что в них может быть потребность, отношения между Украиной и Россией тогда были совсем другие", — говорит бывший военный.

К этому добавляет: "Резюмируя, могу добавить, что часть снарядов могли нам пригодиться сейчас, особенно до того, как началась поставка западной техники. Подчеркиваю, только часть, потому что большинство действительно могли быть уже в непригодном состоянии. Попробую объяснить это. Мне запомнился один из складов, который я посещал в те годы – там хранились боеприпасы для "Градов" и других установок, ящики со снарядами почти сгнили, снаряды вываливались из них, все это хранилось под навесом, который защищал только от прямого. дождя, но не от косого".

Кроме этого, бывший представитель минобороны говорит, что расконсервированную технику, которая была в нормальном состоянии в 2008 году, было решено продавать.

"Покупателями, например полевых кухонь, были охотничьи и фермерские хозяйства, охотники покупали БРМ – боевые разведывательные машины. С последних забирали вооружение и продавали машины согласно тем программам, которые действовали в то время", — добавляет бывший военный.

Один из действующих военнослужащих, работавший и в те времена, тоже высказал в комментарии для ТСН.ua собственное мнение.

«По моему мнению, конечно, эти события имеют признаки диверсии. Это если говорить о боеприпасах, которые были в нормальном состоянии и была возможность продлить их срок хранения. Но действительно были и такие, которые представляли опасность и их нужно было утилизировать", — говорит наш собеседник.

Склады были одними из самых больших на востоке Европы

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что в Украине были одни из крупнейших складов боеприпасов в восточной Европе после распада СССР.

"Но надо признать, что не все боеприпасы хранились в удовлетворительных условиях. Безопасность их использования сомнительна. После распада СССР было много коррупционных схем, связанных с нелегальной продажей боеприпасов. С помощью взрывов пытались скрыть нелегальную продажу. Мы потеряли много боеприпасов. Кроме этого, была регламентная демилитаризация. Действительно, в Украине годами происходил процесс так называемой демилитаризации собственными руками , но если бы проводилась квалифицированная экспертиза, то не все боеприпасы надо было утилизировать. Те, что были проданы - они могли бы нам пригодиться. Я считаю, что это были преступные действия, за которые нужно было отвечать".

На вопрос о том, действительно ли была номенклатура снарядов, в которых можно было заменить порох, продлив их срок хранения, Коваленко ответил: "Да, такая возможность есть, но по отношению не ко всем боеприпасам".

Напомним, ранее сообщалось о том, что военная помощь Украине может сократиться.

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