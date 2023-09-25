Ракетный удар по Одессе: зачем Россия уничтожила туристический символ города

Россияне ищут повод, чтобы нанести нам как можно больше разрушений.

Прошлой ночью враг нанес массированный ракетный удар по Одессе. Повреждения получил морской вокзал и известный отель в Одессе.

Сайт ТСН.ua выяснял, зачем враг уничтожил гражданский объект и здание, которое было туристической изюминкой Одессы.

Хотели попасть в штаб

Военный эксперт Игорь Романенко говорит, что причина ракетного удара по Одессе связана с аграрной продукцией на экспорт из этого региона, но не исключает и военную основу.

"Думаю, что противник проводил разведку, а именно, где находится штаб ВМС Украины и наносил соответствующие удары. Думаю, именно это было целью у россиян. Ведь они мстительны. После ракетного удара по штабу Черноморского флота России в центре Севастополя, они хотят отомстить и ищут соответствующие возможности, плюс хотят остановить экспорт нашего зерна. Поэтому использовали массированную атаку — били по региону баллистическими ракетами, "Калибрами" и "Шахедами". Думаю, что подобные обстрелы будут продолжаться до конца войны " — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, генерал -лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006–2010 гг.).

Уничтоженное здание, которое было визитной карточкой Одессы/фото социальные сети

Желание уничтожить хоть что-то

Версию о мести разделяет и военный эксперт Олег Жданов.

"Удар по Одессе и ее морскому порту – это просто месть. Россияне намеревались прибить двух зайцев одним ударом. С одной стороны Одесса – это один из важных портов Украины, из которого отгружается не только зерно. Известно о судах с металлом, железной рудой. А с другой стороны — это месть за разбитый штаб Черноморского флота в Севастополе. Поврежденная гостиница в Одессе на морвокзале не была уже таким знаковым зданием, но это был один из ярких и очень заметных туристических символов города, его доминантой. На визитке Одессы он всегда присутствовал – это главное здание на центральном причале города”, – рассказывает сайту ТСН.ua Олег Жданов.

Он добавляет, что для россиян не важно куда попадать. Цель одна – уничтожить хоть что-нибудь.

"Я думаю, что они и в наш штаб не планировали попасть. Россияне прекрасно понимали, что в помещении гостиницы на морвокзале нет никакого штаба, а лишь очередная смена сотрудников. Думаю, что они и понятия не имеют, где наш штаб находится. Просто влупили по здания, потому что сами выстроили свою идеологию "на скрепах", поэтому тоже пытаются сделать и у нас – разрушать наши здания, идеологию, памятники, выдающиеся вещи", – добавляет Олег Жданов.

Для россиян не важно куда попадать. Цель одна – уничтожить хоть что-то/фото социальные сети

Он убежден, что подобные обстрелы будут продолжаться до конца войны.

"Украинское общество должно осознать, что это на годы. Недавно, на убитом русском солдате, наши военные нашли письмо от школьников младших классов, типа письмо "солдату на фронт", как это было во время Второй мировой войны. Это знак, что мы имеем дело с поколением рашистов, которое твердо и сформировано даже в младших классах. Это еще раз свидетельствует, что у них там ничего не может измениться — это образ их жизни. Ведь не зря рашизм признан как идеология Российской Федерации", — заключает Олег Жданов.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что Россия ударила "Ониксами" по Одессе: почему эти ракеты невозможно сбить и куда они могут достать.

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