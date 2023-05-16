"Уничтожить невозможно" или "анаголов нет": как Украина начала сбивать российские ракеты "Кинжал"

С начала мая противовоздушная оборона Украины уничтожили уже семь ракет комплекса "Кинжал".

С начала широкомасштабной войны, 24 февраля 2022 года, армия России применяет для ударов по Украине ракеты: "Калибры", "Искандеры", Х-22, Х-55, Х-59, Х-101 и другие типы. Среди этого оружия особенно опасные — "Кинжал", точнее сказать — были. Именно этот тип ракет еще недавно противовоздушная оборона Украины не могла сбивать. Однако в мае 2023 года все изменилось – на счету Воздушных сил уже семь "анаголов нет" или "гиперзвуковых" ракет "Кинжал".

Что такое ракетный комплекс "Кинжал"

"Кинжал" (Х-47м2 "Кинжал") – это российский авиационный ракетный комплекс, "гиперзвуковые" ракеты которого способны поражать как стационарные объекты, так и авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Ракета может развивать скорость в 10 раз выше скорости звука и маневрировать в полете. Они также одолевают расстояние до 2 тыс. км и могут нести как ядерные, так и обычные боеприпасы. Комплекс "Кинжал" – это модификация баллистической ракеты системы "Искандер" для запуска из самолетов.

Носителями ракеты "Кинжал" могут быть следующие самолеты: МиГ-31К несет одну ракету, Ту-22М – четыре ракеты, Ту-160 предполагается по 4 на каждом из двух барабанов. "Кинжал" разрабатывался для того, чтобы преодолевать системы ПВО. По словам российских военных, она способна преодолевать существующие и потенциальные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Что российские военные заявляли о "возможностях Кинжала"

Комплексы "Кинжал" появились на вооружении армии РФ зимой 2017-2018 годов после испытаний. Их представили как ноу-хау, которое "не может сбить никто в мире", они разрабатывались так, чтобы их не могла заметить система ПВО. Россия также утверждает, что это оружие способно уничтожать боевые корабли НАТО, системы противоракетной обороны и наземные объекты.

Публично об этом ракетном комплексе стало известно в 2018 году, когда о нем рассказал российский президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию РФ. Однако тогда он показал только компьютерную графику.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уверял, что эта ракета уже показала свои "блестящие характеристики, которых нет ни у одной подобной ракеты в мире".

"Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по поводу систем ПВО, развернутых в Украине", — сказал в декабре 2022 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Первое сбитие "Кинжала" системой Patriot

В СМИ появилась информация, что украинские военные ночью 4 мая сбили над Киевом российскую ракету "Кинжал". Однако в Воздушных силах ВСУ тогда опровергли эту информацию.

А уже 6 мая командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что Украина впервые сбила "Кинжал" из ЗРК Patriot. Ракету Х-47 оккупанты выпустили из МиГ-31К с территории России.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, решение не подтверждать сразу сбитие ракеты "Кинжал" было принято высшим военным руководством Украины.

По данным источников CNN, именно тогда, во время запуска Кинжала, Россия пыталась уничтожить американскую систему противовоздушной обороны Patriot, а в результате ПВО Украины впервые удалось сбить ее именно благодаря Patriot.

Военный эксперт Олег Жданов заметил, что после такого фиаско, россиянам теперь еще нужно доказать, что "Кинжал" – действительно "гиперзвуковая" ракета.

Заместитель начальника генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко объяснил, что ущерб "Кинжалу" системой Patriot является уникальным событием:

"Дело в том, что ранее комплексы Patriot, а также SAMP-Т, разрабатывались для противодействия "классическим" баллистическим ракетам, которые атакуют цель по прямой траектории. Но "Кинжал" так не действует – он маневрирует в полете. Эта характеристика, по утверждениям РФ делала их неуязвимыми для зенитно-ракетных систем стран НАТО», — подчеркнул он.

"Кинжальный" провал России №2, или как за ночь потерять $60 млн

В ночь на 16 мая российские захватчики в очередной раз совершили масштабную ракетную атаку по Украине – оккупанты выпустили 18 ракет разных типов. Однако у Воздушных сил Украины были свои планы – все ракеты были уничтожены, в том числе уже известные "Кинжалы" (приблизительная стоимость одной ракеты от $10 млн — ред.).

В общей сложности, из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М") .

Юрий Игнат впоследствии подтвердил, что все шесть высокоточных ракет "Кинжал" были направлены на столицу.

Не так случилось, как думалось

Противовоздушная оборона Украины в очередной раз показала свое мастерство и доказала: невозможно – возможно. Минобороны РФ, вероятно, опровергнет сбитие "Кинжалов", которые "сбить невозможно", или же заявит о "уничтоженном" комплексе Patriot и сотнях западных танков. Однако молниеносная работа Вооруженных сил Украины в очередной раз показала место "второй армии мира".

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