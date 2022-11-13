Уникальная коллекция тропических растений в ботсаду Киева может погибнуть: павильоны нечем обогреть

В оранжерее 9 градусов, а для тропических растений должно быть – 22-25 градусов.
Уникальная коллекция тропических растений в ботсаду Киева может погибнуть, потому что павильоны с ними нечем обогреть, говорится в ТСН.
Из-за веерных отключений в результате атак врага по гражданской инфраструктуре уже сейчас остро встал вопрос — как перезимовать не только людям в их домах. Ведь есть места, где бесперебойное тепло – это критическая необходимость.
Редкие оранжерейные растения в ботаническом саду столицы этой зимой могут просто не пережить, если не станет электричества.
Ботанический сад столицы сразу после начала полномасштабного вторжения на несколько месяцев был закрыт. “Азалии в феврале – это пик цветения. 24 февраля они цвели, в этом году было очень пышное красивое цветение”, — вспоминают работницы.
Но ни азалий, ни сирени и пионов посетители не смогли увидеть, а значит, и не было заработка у ботсада. Сейчас за неимением средств, растения, которые нужно греть, под угрозой.
В одной из самых высоких в Европе купольных оранжерей 9 градусов тепла, а для тропических растений должно быть – 22-25 градусов. Здесь собраны тысячи видов редких растений. Коллекция имеет статус национального достояния Украины. "Основной момент, почему мы требуем от отсутствия тепла — эту коллекцию восстановить нельзя", — объясняет заведующая отделом тропических и субтропических растений Национального ботанического сада имени Гришко Людмила Буюн.
Отсутствие тепла уже сказывается на растениях, они постепенно увядают. Оранжереи обогреваются котлами, работающими на пеллетах. Теперь закупили топлива на четыре недели, но дальше топить нечем и не за что. В ботсаду понимают, что все усилия сейчас для фронта, но все же просят людей откликнуться, чтобы собрать необходимые средства и сохранить коллекцию.
Все необходимые реквизиты можно найти по ссылке – http://www.nbg.kiev.ua/about_garden/news/detail.php?ID=3073
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