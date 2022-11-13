Уникальная коллекция тропических растений в ботсаду Киева может погибнуть: павильоны нечем обогреть

В оранжерее 9 градусов, а для тропических растений должно быть – 22-25 градусов.

Уникальная коллекция тропических растений в ботсаду Киева может погибнуть, потому что павильоны с ними нечем обогреть, говорится в ТСН.

Из-за веерных отключений в результате атак врага по гражданской инфраструктуре уже сейчас остро встал вопрос — как перезимовать не только людям в их домах. Ведь есть места, где бесперебойное тепло – это критическая необходимость.

Редкие оранжерейные растения в ботаническом саду столицы этой зимой могут просто не пережить, если не станет электричества.

Ботанический сад столицы сразу после начала полномасштабного вторжения на несколько месяцев был закрыт. “Азалии в феврале – это пик цветения. 24 февраля они цвели, в этом году было очень пышное красивое цветение”, — вспоминают работницы.

Но ни азалий, ни сирени и пионов посетители не смогли увидеть, а значит, и не было заработка у ботсада. Сейчас за неимением средств, растения, которые нужно греть, под угрозой.

В одной из самых высоких в Европе купольных оранжерей 9 градусов тепла, а для тропических растений должно быть – 22-25 градусов. Здесь собраны тысячи видов редких растений. Коллекция имеет статус национального достояния Украины. "Основной момент, почему мы требуем от отсутствия тепла — эту коллекцию восстановить нельзя", — объясняет заведующая отделом тропических и субтропических растений Национального ботанического сада имени Гришко Людмила Буюн.

Фрески Софии и тропики ботсада на границе: работники борются за сохранение тепла

Отсутствие тепла уже сказывается на растениях, они постепенно увядают. Оранжереи обогреваются котлами, работающими на пеллетах. Теперь закупили топлива на четыре недели, но дальше топить нечем и не за что. В ботсаду понимают, что все усилия сейчас для фронта, но все же просят людей откликнуться, чтобы собрать необходимые средства и сохранить коллекцию.

Все необходимые реквизиты можно найти по ссылке – http://www.nbg.kiev.ua/about_garden/news/detail.php?ID=3073

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