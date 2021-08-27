"Уникальная ситуация в мире": врач Тарас Жиравецкий о том, почему Украину до сих пор не накрыло цунами коронавируса

Почему сейчас в Украине нет вспышки COVID-19 и как в дальнейшем будет развиваться эпидемия коронавируса среди украинцев — читайте в блиц-интервью ТСН.ua.

В Украине состоялся небольшой шторм коронавируса. Количество больных ежедневно колеблется — то увеличивается, то уменьшается и снова увеличивается. В то же время в мире свирепствует штамм "Дельта", но мощная волна заболевания до сих пор не накрыла Украину, хотя были прогнозы, что это может произойти в середине или в конце августа.

Как украинцам удалось избежать очередной вспышки COVID-19 и чего нам ждать от коронавируса в дальнейшем. Об этом в блиц-интервью ТСН.ua рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

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Почему сейчас в Украине, несмотря на многочисленные прогнозы, нет вспышки COVID-19, тогда как многие страны "горят"? Чем это можно объяснить: многие люди переболели, мы придерживаемся всех противоэпидемических мероприятий?

У нас получился практически шведский вариант, мы сделали псевдолокдаун, то есть не настоящий, и та волна, которая была у нас, она была очень мощная и в конце очень много людей переболело. Кроме того, возможно, что наша сетка больниц была значительно больше, мы ее постепенно развернули и были более готовы к этому. В этой ситуации мы, наверное, все же выдержали ту волну.

Почему в России этого не произошло? Ну у них был жосткиший локдаун однозначно, поэтому, вероятно, там такая ситуация. Такое впечатление, что "Спутник V" вообще не повлиял на эту всю ситуацию. С другой стороны, он и не мог повлиять на распространение, так как ни одна вакцина не повлияла на распространение вируса, но он и не повлиял на тяжелые случаи. Или повлиял, но слабо. Потому что 800 человек ежедневно умирает, и Россия не может справиться.

Пациент с коронавируса в одной из московских больниц / Associated Press

То есть, по вашему мнению, в Украине сейчас не произошло очередной вспышки из-за того, что большинство населения уже переболело?

У нас не произошло вспышки, поскольку у нас все таки 40% населения переболело, это примерно 10 миллионов человек и у того, кто переболел, - шанс заразиться (повторно. — Ред) менее 1%. Да, были повторные случаи, но не так много.

Какая сейчас ситуация с коронавирусом в Украине?

То есть волна будет, она никуда не денется, преодолеть коронавирус так просто нам не удастся, ведь мы понимаем, если у нас более 400 госпитализаций в день, то у нас явно было значительно больше случаев (инфицирования. — Ред).

В общем, в мире считается, что 5% заразившихся — попадают в стационар. Поэтому мы можем эту цифру — 400 случаев госпитализации умножить на 20 и примерно получим 8 тысяч новых случаев (заражения. — Ред), которые были две недели ранее.

УНИАН

Впереди осень. Как, на ваш взгляд, будет развиваться эпидемия коронавируса в Украине в дальнейшем — повторим ли мы негативный опыт Великобритании или России?

Осень значения не имеет, значение имеют школы. Волна уже идет, но у нас состоялась очень интересная ситуация. То есть, если в России есть цунами, в Штатах есть цунами, возможно, немного меньше, но тоже не маленькое, потому что больше 1 тысячи человек умерли два дня назад и есть 150 тысяч новых случаев инфицирования в США. В России тоже цунами — потому что там 18-20 тысяч новых случаев, но при этом 800 человек умирает. То есть у них — цунами смертности. В Украине смертность 20-40 человек в день, если распределить по областям, то это 1-2 человека в области умирает, то это не катастрофическая ситуация с пандемией, будем говорить откровенно.

Но пандемия есть, она никуда не денется и наша задача сейчас в этой ситуации — понять, что у нас произошло.

У нас произошло то, что у нас есть небольшой шторм, но он имеет 2-3 балла, а не 8-10 баллов. То есть у нас есть большее количество новых случаев, у нас увеличилось количество госпитализаций, но смертность у нас резко не выросла и соответственно страна с тем спокойно справляется. Кроме того, вы видите, она (ситуация с коронавирусом. — Ред), то поднимается, то опускается. Например, есть 600-700 госпитализаций, затем 300-400 госпитализаций, а затем снова 600-700. Оно идет такими небольшими волнами и оно почему-то за все это время еще не перешло в цунами, и никто не может объяснить спокойно, почему этого не произошло. Вероятно, действительно очень много людей переболело и не болеют повторно. Потому что если сейчас спросить искреннее мнение врачей из стационаров, инфекционистов, то они вам скажут, что те, кто попали к ним, это преимущественно первичные пациенты, которые не болели "ковидом", не лежали в стационаре с COVID-19.

Associated Press

Может ли цунами коронаввируса, которое наблюдается, к примеру, в России или США, еще дойти до Украины?

Оно могло нас ожидать, и у нас еще 60% населения не переболело, поэтому теоретически, такое цунами могло бы быть, но оно не случается. Мы впервые имеем такую ситуацию в мире. Я думаю, что просто за счет того, что все цивилизованные страны пошли на локдаун и они получили такую ситуацию, что очень многие люди не переболели и в конечном итоге получили такое вот цунами. У нас мы видим, пока его нет.

Сейчас наша основная задача — быстрое тестирование, выявление и самоизоляция. Они способствуют остановке волны.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предполагает, что всплеск заболеваемости COVID-19 возрастет до ноября и именно тогда в Украине могут ввести новый локдаун. К тому же он высказал мнение, что в этом году пандемия коронавируса точно не закончится. Она будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет.

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