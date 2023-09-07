Уникальная спецоперация "Синица": что известно о пилоте Ми-8, который стал "полумиллионером"

Российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8 вместе с сюрпризом на борту. Пока он рассказывает о тайнах Кремля нашим разведчикам и планирует помогать Украине бороться за ее независимость и суверенитет.

Что известно о Максиме Кузьминове и почему он пошел на соглашение с украинской разведкой — в эксклюзивном материале ТСН.ua.

Уникальная спецоперация "Синица" готовилась Главным управлением разведки Украины более шести месяцев и не зря: 9 августа бронированный вертолет с экипажем из трех бойцов внутри, в том числе его капитаном, приземлился на территории Украины где-то в Харьковских полях. Кроме этого, внутри украинских разведчиков ждали еще сюрпризы.

Добычей военных разведчиков вместе с вертолетом с бортовым номером 62 стала ценная документация и секретное техническое оборудование. Это уже нанесло значительный ущерб вражеской авиации — от такой потери оправиться ей будет нелегко.

Артем Шевченко, журналист и военнослужащий ВСУ, отметил: “Технологическое оборудование, которое есть на вертолете, помогло нашим Воздушным силам и разведке лучше понять вражескую авиационную систему безопасности и связи. У нас таких новых вертолетов нет. Вертолет Ми-8 перевозил ценный груз — разное авиационное оборудование — в боевые истребители Су-30СМ и Су-35. Соответственно, это существенно повлияло на боеспособность тех самолетов, в которые этот груз должен быть доставлен”.

Вертолет Ми-8/Twitter

Максим Кузьминов — тот самый 28-летний капитан-вертолетчик, который фактически похитил российский вертолет для Украины. Пилот рассказал, что с украинскими разведчиками на связь вышел сам через платформу Хочу жить. Говорит, что в ответ услышал то, что хотел гарантии безопасности для себя и родителей, которых тоже вывезли из России, возможность создания новых документов и денежное вознаграждение в сумме 500 тысяч долларов.

“Я понял, что нахожусь рядом с границей, то есть передал свое местонахождение. Сказал, что давайте попробуем, я нахожусь недалеко. И уже окончательно принял решение. Перелетел на очень малой высоте в режиме радиомолчания. В принципе, никто не знал, что со мной. Наверное, дня 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел, все удачно, приземлился. Меня встретили, со мной поговорили, что к чему», – прокомментировал Максим Кузьминов.

В ходе финального этапа капитан экипажа получил ранения, но был вовремя госпитализирован.

Теперь уже подлатан и в безопасности пилот рассказывает подробности спецоперации. Помнит, как поднял борт Ми-8 в воздух, чтобы якобы перевезти детали для истребителей из Курска до границ Харьковской области. Тогда он и начал действовать. Но вдруг потерялся в воздушном пространстве или не сориентировался во время непогоды — по крайней мере, именно такую спецоперацию под кодовым названием "Синица" от ГУР называют пропагандисты, чтобы хоть как-то утешить себя после болезненной оплеухи.

Впрочем, пока пропагандисты пытаются утешить себя и успокоить россиян, пилот уже дает Украине сверхважные показания и рассекречивает кремлевские тайны. В том числе о вражеской армейской авиации, системах связи и аэродромной сети, а еще о том, сколько российские летчики получают за убийства украинцев — а это около 150 тысяч рублей.

Этот удар для России называют болезненным и унизительным, ведь такой измены не ожидал явно никто. Об этом случае, вероятно, не в курсе и сам диктатор.

Собственно "Синицей" спецоперацию нарекли не просто так. Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил: “Синица в руках – это хорошо. Сегодня в руках украинских Сил безопасности и обороны — ранее российский вертолет Ми-8 2016 года производства вместе с пилотом, который не просто перешел на сторону добра и на сторону Украины, но и собирается помогать Украине и дальше защищать свою независимость и суверенитет”.

“Это очень важный пример. В истории мировых спецслужб есть подобные примеры, но не в условиях полномасштабной войны. Это очень хорошо. Это означает, что понимание, что Украина побеждает, что она на стороне добра и защищает свое”, — добавил он.

Теперь враждебный Ми-8 — один из новейших в РФ — будет работать в пользу Украины, как и его пилот.

Сам Максим рассказал, что грезил небом с детства, а любовь к самолетам привил дед, тот заслуженный пилот РФ и впервые за штурвал посадил парня еще в пять лет. А уже в 2018 году Максим Кузьминов окончил училище и после раздела попал в Хабаровск, где и сел за штурвал этого самого Ми-8.

Во время полномасштабной войны он дважды находился в Украине. Впервые по маршруту Таганрог-Мариуполь, чтобы подобрать вражеский десант. Вторая командировка пришлась на Бердянск. Уверяет, что Украину ни разу не обстреливал, а занимался перевозом экипажей и боеприпасов.

К решению перейти на сторону правды, как говорит Максим, шел несколько месяцев. Для этого подробно изучал и историю. “Был единственный вопрос – зачем Родине такая война? Я понял, что это зло, это ужас, это преступление», — сказал он.

Пилот не скрывает своей уверенности в победе Украины: Никто не хочет этой войны. Вот увидите, Украина победит – это только вопрос времени”.

Сейчас для российского пилота все изменилось – его семью вывезли из РФ перед спецоперацией. Кроме того, он стал долларовым "полумиллионером" — за данный вертолет он получит от Украины 500 тысяч долларов. А главное – убивать мирных людей ему не придется.

Теперь он призывает других летчиков следовать его примеру, а сам планирует и дальше летать: «Конечно, если вы совершите то, что я совершил, такого рода поступок, вы нисколько не пожалеете, вы будете обеспечены до конца своей жизни. Будут вам предлагать работу везде – чем бы вы ни захотели заниматься. Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многое не знаете, многое не видели, как живут другие люди. Когда вы действительно что-нибудь откроете, вы свое мнение в корне измените”.

Между тем, в ГУР заявляют, что эта спецоперация — первая, но не последняя.

За год существования национальной программы Хочу жить сайт просмотрели более 14 млн раз. 10 тысяч россиян уже подали заявку на сдачу в украинский плен.

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