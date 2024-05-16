Уникальная украинская обитель на святой горе Афон: как выглядит она и почему ПЦУ ищет благотворителей

Инициативная группа при поддержке Православной церкви Украины начинает восстановление первой украиноязычной обители на святой горе Афон. Организаторы приглашают присоединиться к восстановлению всех неравнодушных.

Какой же она была, эта келья, почему это место считается уникальным и наконец, какой она будет, первая наша обитель на Афоне - в материале корреспондента ТСН Александра Загороднего.

Наместник кельи монах Паисий везет ТСН к старинному храму. Первое упоминание о нем в летописях - 991 год, ровно за тысячу лет до восстановления нашей независимости.

Украинская обитель на Афоне

В январе прошлого года в этих потрескавшихся стенах впервые прозвучала украинская речь и молитва за украинское войско. В течение года за пожертвования меценатов удалось расчистить территорию от кустарников и утвердить план строительства. И вот, говорят организаторы, настало время большого строительства и полноценного возвращения на Афон. Ведь украинцы были на святой земле еще со времен Киевской Руси - много строили и жертвовали на монастыри.

Зато сейчас на Афоне если и говорят об Украине, то разве в русифицированном Пантелеймоновском монастыре - в контексте "русского мира".

Афон

"Поэтому присутствие украинское на Святой Горе Афон, возрождение этого присутствия, возрождение исторической памяти, возрождение места, куда паломники из Украины, духовные и светские, могут прибыть и почувствовать себя дома, почувствовать себя одновременно и в этой духовной традиции, но также и не имея языкового, культурного или служебного барьера, это очень важно", - говорит Евстратий Зоря, митрополит Белоцерковский, представитель Священного синода ПЦУ.

Планы на восстановление масштабные. Кроме восстановления самой церкви, планируют построить трапезную, кельи для монахов и домик для паломников, мест так на 50-70. В ПЦУ обещают запустить автобусный рейс, который будет доставлять украинских бойцов на святую гору Афон для духовной реабилитации.

"Также, если будет благословение на это, построить большой храм. Потому что территория, на самом деле, она большая и позволяет развернуть масштаб этого проекта", - говорит Роман Когут, священник Православной церкви Украины.

На строительство нужно 800 тысяч евро. Едва ли не каждому меценату организаторы обещают маленькие подарки на память о пожертвовании - от символических ключей до именных кирпичей, которые вмонтируют в новые стены кельи. Еще один кирпич подарят. Часть от пожертвований перечислят медикам из социальной миссии Православной церкви Украины, которая вывозит раненых с передовой.

Если сбор пойдет хорошо, то следующую Пасху будут святить на Афоне уже на украинском языке.

Украинская обитель, требующая ремонта

"Возможно, кто-то скажет, что Афон сейчас не ко времени и почему мы должны тратить средства на строительство где-то там за границей, но Украина на Афон не идет. Украина на Афон возвращается. Вот Киево-Печерская Лавра. Святой Антоний, именно с Афона принес вот эту традицию чарнецтва в Украину. И священники спрашивают, если же мы будем молиться и Бог будет с нами, то кто тогда против нас? ", - отмечает Александр Загородний.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинская молитва на святой горе Афон! Каждый может приобщиться к построению первой украинской обители

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