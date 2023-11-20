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Уникальное Евангелие прятали от россиян: как в Изюме удалось спасти 300-летнюю книгу

Автор
Виктория СтрельцоваВиктория Стрельцова
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Уникальное Евангелие прятали от россиян: как в Изюме удалось спасти 300-летнюю книгу

Уникальное издание, которому 300 лет

Реставраторы восстанавливают Евангелие.

Харьковские реставраторы работают над восстановлением 300-летнего Евангелия, которое музейщикам удалось сохранить во время оккупации Изюма. Страницы артефакта почернели и заплесневели. Часть листов специалистам приходится собирать как пазлы.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Научная сотрудница Изюмского краеведческого музея Ирина Ярмоленко рассказала, как весной 2022 года в здание музея россияне попали дважды. Потолок частично обрушился, выбил окна и разбил витрины. Сотрудники под обстрелами бежали спасать экспонаты.

Реставрация Евангелие / ©
Реставрация Евангелие

Раньше здесь хранили 300-летнее престольное Евангелие. Его подарил городу гетман Иван Мазепа. Есть свидетельство, что во время Второй мировой сотрудники музея закапывали книгу от немцев в огороде. А в прошлом году, чтобы уберечь экспонат от российских окупантов, в витрину положили другую книгу, а оригинал прятали в подвале.

"Вывезти его не было возможности, потому что блокпосты и просто всех обыскивали", — говорит Ирина Ярмоленко.

Ирина Ярмоленко / ©
Ирина Ярмоленко

После освобождения Изюма Евангелие передали реставраторам. Еще до полномасштабной войны священное писание пытались реставрировать, впрочем из-за нехватки средств работы так и не завершили. Хранение в подвале во время оккупации еще более повредило страницы. Некоторые - реставраторы собирали как пазлы.

"Это очень ценный экспонат. Это конец 17- начало 18 века", - говорит реставратор Наталья Черная. 

Процесс реставрации продлится минимум полтора года, говорят специалисты. И очень радуются, что Евангелие удалось спасти от захватчиков. В музее тоже начали восстановительные работы, понемногу собирают и новые экспонаты.

Евангелие / ©
Евангелие

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Напомним, в Белой Церкви Киевской области нашли золотые украшения, вероятно, второй половины XVII века. 

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Дата публикации
Просмотры
118
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