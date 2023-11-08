Уникальное сокровище из Белой Церкви: как выглядит казацкое золото и как его удалось найти

В Белой Церкви, Киевской области, нашли золотые украшения, вероятно, второй половины XVII века. На сокровище наткнулись при подготовке строительства Центра молодежи в центре города. Первым ценный экспонат в почве заметила студентка второго курса исторического факультета.

Об этом идет речь в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

В Белой Церкви перед началом строительства работали археологи – профессиональные и начинающие. Студентка второго курса Киевского национального университета имени Шевченко Виктория Тислюк заметила глиняный горшок с кладом.

"Есть достаточно много археологов, которые в своей жизни такого не находили, а мне вот на втором курсе сразу повезло, это были мои первые раскопки. Сначала я не верила, потом у меня была радость", — говорит Виктория Тислюк.

Клад из Белой Церкви

Ценные находки хранятся в Институте археологии в Киеве. Это 11 золотых украшений, большинство из них, вероятно бусинки. И – горстка перламутрового бисера. По крайней мере, до завершения военного положения ни на одной выставке этих предметов не будет.

Клад из Белой Церкви

Эксперты говорят, что эти украшения были созданы во время или после Освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого в середине XVII столетия. Скорее всего, они украшали одежду и уж точно принадлежали тогдашней элите.

Ученые говорят, что таких находок по всей стране могло быть больше. Украина подписала конвенцию, обязывающую проводить раскопки в старинных городах перед каждым строительством. На деле этого почти не делают.

Клад из Белой Церкви

"Это большая проблема потому, что мы теряем наше прошлое, потому что любая нация должна формироваться за счет прошлого и не только нашего. Фактически мы имеем дело с прошлым всей Европы", — говорит научный сотрудник Института археологии НАНУ Вячеслав Баранов.

В Украине же, как и во многих других странах, действуют черные археологи, которые продают старинные находки за границу или местным частным коллекционерам.

Клад из Белой Церкви

До окончания войны белоцерковское золото будет храниться в фондах. А вот после Победы, надеется археолог Вячеслав Баранов, эту часть истории можно будет увидеть и там, где ее нашли.

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Напомним, в Тернопольской области нашли клад в возрасте 4 тысяч лет.

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