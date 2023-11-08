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Уникальное сокровище из Белой Церкви: как выглядит казацкое золото и как его удалось найти

Автор
Дмитрий Фурдак
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Уникальное сокровище из Белой Церкви: как выглядит казацкое золото и как его удалось найти

Клад из Белой Церкви

ТСН показала, как выглядит казацкое золото.

В Белой Церкви, Киевской области, нашли золотые украшения, вероятно, второй половины XVII века. На сокровище наткнулись при подготовке строительства Центра молодежи в центре города. Первым ценный экспонат в почве заметила студентка второго курса исторического факультета.

Об этом идет речь в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

В Белой Церкви перед началом строительства работали археологи – профессиональные и начинающие. Студентка второго курса Киевского национального университета имени Шевченко Виктория Тислюк заметила глиняный горшок с кладом.

"Есть достаточно много археологов, которые в своей жизни такого не находили, а мне вот на втором курсе сразу повезло, это были мои первые раскопки. Сначала я не верила, потом у меня была радость", — говорит Виктория Тислюк.

Клад из Белой Церкви / ©
Клад из Белой Церкви

Ценные находки хранятся в Институте археологии в Киеве. Это 11 золотых украшений, большинство из них, вероятно бусинки. И – горстка перламутрового бисера. По крайней мере, до завершения военного положения ни на одной выставке этих предметов не будет.

Клад из Белой Церкви / ©
Клад из Белой Церкви

Эксперты говорят, что эти украшения были созданы во время или после Освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого в середине XVII столетия. Скорее всего, они украшали одежду и уж точно принадлежали тогдашней элите.

Ученые говорят, что таких находок по всей стране могло быть больше. Украина подписала конвенцию, обязывающую проводить раскопки в старинных городах перед каждым строительством. На деле этого почти не делают.

Клад из Белой Церкви / ©
Клад из Белой Церкви

"Это большая проблема потому, что мы теряем наше прошлое, потому что любая нация должна формироваться за счет прошлого и не только нашего. Фактически мы имеем дело с прошлым всей Европы", — говорит научный сотрудник Института археологии НАНУ Вячеслав Баранов.

В Украине же, как и во многих других странах, действуют черные археологи, которые продают старинные находки за границу или местным частным коллекционерам.

Клад из Белой Церкви / ©
Клад из Белой Церкви

До окончания войны белоцерковское золото будет храниться в фондах. А вот после Победы, надеется археолог Вячеслав Баранов, эту часть истории можно будет увидеть и там, где ее нашли.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 11:00 за 8 ноября 2023 | Полный выпуск новостей

Напомним, в Тернопольской области нашли клад в возрасте 4 тысяч лет.

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Дата публикации
Просмотры
437
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