Уникальные кадры, которых никто не видел: как выглядит дно Черного моря после подрыва Каховской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС Черное море было закрыто для людей. Официальное разрешение на исследование морского дна получил только водолаз Александр Куракин, занимающийся этим всю жизнь. Он показал, каким дно моря стало спустя полтора месяца после теракта россиян, 6 июня 2023 года.

Эксклюзивные кадры показали в документальном фильме "Увидеть дно" корреспондентки ТСН Наталии Ярмолы.

"Генеральная прокуратура, полиция и экологическая инспекция помогли, и мы получили разрешение на подводные работы", – рассказывает Александр Куракин.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Он собирает доказательства военного преступления россиян – экоцида. Они лягут в уголовное производство Генеральной прокуратуры.

“Многие люди спрашивают, а как же там море, там же такой ужас творился. 6 июня во второй половине дня мы вот здесь уже отбирали пробы, чтобы обозначить рубеж "до" и "после", – говорит водолаз.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Через 2,5 месяца после подрыва ГЭС уже видно, как ил понемногу засасывает оседлый камыш. Между деревьями бегают крабы. Штормы и течения разносят мусор на большие просторы. Море включило все возможные защитные механизмы.

“В институте я застал человека, обрабатывающего пробы. Меня поразило количество бокоплавов. Это ракообразные, живущие на морском дне. Их там просто невероятные тысячи. В основном они питаются органикой, не интересующей больше никого. То есть в переводе на человеческий язык – едят каку. Это свидетельство того, что море на любые внешние воздействия дает ответ. И вот нужно употребить много органики: опа-на, мы создаем сегмент, который все утилизирует”, – говорит Александр Куракин.

Море снова стало соленым. Визуально – чище. Открылся уже даже купальный сезон. Значит ли это, что море восстановилось? Директор Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин говорит, что штормы очень помогли вымыть загрязнение из залива.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

“Ситуация лучше, чем мы надеялись. Вода в одесском заливе больше распространяется по всему Черному морю. Здесь остаются эти токсичные вещества в определенных звеньях трофической цепочки, подразумевается, например, придонье рыбы. И когда штормовые такие погодные условия, то со дна смуливаются эти вот токсины и снова попадают в море, в морскую воду. Сейчас уже открыты пляжи и можно купаться, но когда дуют ветры Днепровско-Бугского лимана, я бы рекомендовал остерегаться. Я не купался. Но это уже у меня профессиональная деформация, – рассказывает Виктор Коморин.

Моллюски и рыба все эти токсины накапливают, поэтому употреблять их еще неопределенное время будет опасно.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Увидеть дно". Фильм о подрыве Каховской ГЭС. Эксклюзивные кадры последствий теракта россиян

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