Уникальные модернистские сооружения под угрозой уничтожения: Киеве началась реконструкция павильона "Квіти України"

"Квіти України" — учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983-85 годах.

Уникальные модернистские сооружения под угрозой уничтожения. В столице началась реконструкция павильона "Квіти України" — величественного здания в стиле модернизм, которое является украшением Шевченковского района.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1 + 1" за 29 июня.

Павильон расположен по адресу: улица Сечевых Стрельцов, 49.

Почему уничтожают "Квіти України", рассказывает корреспондент "Сніданку" Антон Пшеничный: "Вот он — учебно-методический павильон "Квіти України". Построенный в стиле послевоенного модернизма в 1983-85 годах. В 1986 проект получил награду Союза архитекторов как одно из лучших архитектурных произведений того года. И вот две недели назад павильон начали реконструировать. И как изменится здание после этого — никто не знает".

Никакой коммуникации с обществом инвестор не ведет, говорит представитель инициативной группы "Зберегти Квіти України Леся Донец.

"Никакой информации мы собственно не получали. На каком-то моменте, когда появился забор и уже начались работы по демонтажу окон дома, не было даже информационного щита с какой-либо информацией, поэтому мы начали писать заявления в полицию", — рассказывает Донец

Единственным человеком, с которым связались представители застройщика, как раз после обращения в милицию, стал депутат Киевсовета Дмитрий Гурин. Его заверили, что, например, виноград, который почти три десятка лет украшал здание, никто трогать не будет. Но в конце прошлой недели его таки срезали. И срезали так, чтобы извне, через забор, никто этого не заметил.

"Если присмотреться, этот виноград — только остатки. Там уже увядшие листья. Он просто будет умирать у нас на глазах еще где-то неделю, желтеть и опадать. Там был ствол толщиной 15-20 сантиметров — его нет. Застройщик заверил, что он имел контракт с "Киевзеленстроем" на переселение этого винограда. "Киевзеленстрой" нам этого не подтвердил. То есть мы не знаем, куда этот виноград разделения ", — отмечает Донец.

И виноград — это не единственное, что исчезло. Понемногу убирают наружную отделку, разбирают фасад. Проекта реконструкции в тоже время до сих пор не видел никто. А вместо павильона, на секундочку, хотят строить бизнес-центр. Высотой не менее 27 метров.

"Там были витражи, которые продержались здесь все годы независимости, их делали классные художники. Так вот все это куда-то просто вывозится. Нам не обещают, не гарантируют, что это вернется когда-то, и собственно с обществом никак коммуницируетсяся, что здесь будет делаться", — говорит представительница инициативной группы "Зберегти Квіти України".

И теперь о законности. К сожалению, этот дом не является памятником. Но, реконструкция без согласования автора оригинального проекту, Николая Левчука, очень напоминает нарушение пункта 4 части 1 статьи 14 ЗУ "Об авторском праве и смежных правах" и статьи 7 Закона Украины "Об архитектурной деятельности". Сейчас активисты обращаются в органы местной власти с требованием предоставить этому зданию официальный статус нововыявленной достопримечательности.

"А также инициативная группа создает петицию, возможно, даже уже сегодня она появится на их странице в фейсбуке. Советую подписаться и следить за последними новостями по павильону "Квіти України". Напоследок хочу сказать, что уникальных модернистских зданий в Украине не так уж много, поэтому стоит защищать произведения искусства из кирпича и бетона", — заключает журналист.

Напомним, в Пуще-Водице демонтируют забор вокруг участка в лесу.

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