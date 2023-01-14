Уникальные спальники для военных с дополнительным подогревом создали в Винницкой области

Чтобы бойцам в окопах было теплее, винницкий волонтер Григорий Жовмир сделал спальные мешки с подогревом. Они из прочной, водонепроницаемой ткани и подогреваются из павербанка. Уже несколько десятков таких спальников есть на передовой, а ателье Григория не успевает отшивать новые, чтобы удовлетворить спрос, говорится в ТСН.

В маленьком цехе работа не прекращается ни на минуту. Четыре портниха почти промышленными темпами шьют камуфлированные спальники на фронт. Они еще и уникальны, убеждает разработчик Григорий Жовмир, над ним технологи работали несколько месяцев. "Состоит из нескольких слоев: первый водонепроницаемая ткань, термобарьер, фольга, после чего идет синтапон два сантиметра и у нас 8 нагревательных элементов и искусственный мех", — показывает разработчик.

Чтобы в спальнике работало "отопление" достаточно обычного павербанка, питающего нагревательные элементы. Технология безопасна, уверяют в ателье, ведь напряжения в ней всего 12 вольт. "Идея возникла случайно, хотелось применить к мешкам новейшие технологии, то есть альтернативные источники питания", — говорят в цехе.

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За одну смену в ателье шьют десяток спальников с подогревом. "Очень осторожно обшивать, чтобы не задеть провод, не повредить, потому что если задеть, то один элемент уже работать не будет, а элементы недешевы", — говорят портные.

Почти полсотни таких спальников уже на передовой выдерживают температуру до -20. Бойцы намеренно записывают видео и демонстрируют, как кладут мешок прямо на снег, включают павербанк и ложатся спать.

Часть спальников разработчик продает закупить материалы для новой партии, их цена в три тысячи гривен. Кроме мешков с подогревом, здесь придумали еще специальную одежду, которая хорошо ложится под бронежилет и тоже греет тело павербанком. На этом в ателье говорят, что не остановятся. Сейчас здесь трудятся над куртками и даже стельками с подогревом.

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