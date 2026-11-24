Кинбурнская коса

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Гуманитарная катастрофа, грозящая превратить Кинбурнскую косу в коллективное кладбище. Без еды и медикаментов, окруженные водой с трех сторон, около сотни жителей Покровского, Васильевки, Геройского и Покровки — временно захваченных московитами украинских поселков на Кинбурнской косе — вряд ли имеют хоть малейший шанс пережить предстоящую зиму.

Всю прибрежную полосу и единственную дорогу, по которой можно покинуть косу, российские солдаты заминировали! Никакой помощи людям в оккупированных селах — ни продуктами, ни медикаментами, ни с эвакуацией — московиты не оказывают. Те, кто на свой страх и риск решился идти по заминированным тропам и кому посчастливилось добраться до свободной Украины, уверяют: их земляков, украинцев, преимущественно людей старшего возраста, если срочно не приложить усилия, в скором времени ждет голодная смерть.

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Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.

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Дина Яковец, вынужденная беженка с Кинбурнской косы: «Родиласьво время войны, в 42-м. После войны дожили до сегодняшнего дня. А теперь придётся умирать на войне… Мне сейчас — я сплю, и мне снятся грибы! Именно белые! И я вот иду, как будто по сугробам — иду, а они из земли так вылезают! Спим, а снится всё равно Покровка!»

Совсем недавно женщина в одиночку преодолела очень длинный и совершенно непредсказуемый маршрут, который занял почти два месяца, чтобы оказаться всего в нескольких километрах от своего села!

Дина Яковец, вынужденная беженка с Кинбурнской косы: «Из Покровки — в Геройское. Из Геройского — в Железный Порт, из Железного Порта — в Скадовск. Из Скадовска — в Ростов. Из Ростова — в Минск. Из Минска — в Ковель. А из Ковеля — Одесса, Очаков».

Она называет себя Диной и признается: очень счастлива быть среди родных, на свободной от оккупантов материковой части Украины. Ведь в её родной Покровке, на Кинбурнской косе, сейчас совсем не жизнь!

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Дина Яковец, вынужденная беженка с Кинбурнской косы: «Ситуация , как говорится, ужасная! Там нет ни хлеба, ни сахара, ни муки! Из-за этих самых оккупантов — они забили почти весь скот! Коров тоже нет, их вырезали! Там были стада лошадей — их тоже нет! Ничего нет!»

Около сотни заложников: нехватка лекарств и заминированные леса

В то же время с марта 2022 года все более 215 квадратных километров Кинбурнского полуострова — оккупированная часть Николаевской и Херсонской областей.

Днепробугский лиман Черного моря шириной от 6 до 7 километров. И, по сути, с 2022 года и по сей день это сплошная, прозрачная и фактически беспрепятственная линия боевого столкновения. По другую сторону — Кинбурнская коса, и там до сих пор находятся не только московитские оккупанты, но и немалое количество украинских мирных жителей. И на самом деле это огромная проблема!

Там остаётся около сотни человек в Покровском, Васильевке, Геройском и Покровке — гражданских украинцев, преимущественно пожилых людей, которым крайне необходима медицинская помощь.

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Оксана, вынужденная беженка с Кинбурнской косы: «Людям с хроническими заболеваниями, особенно гипертоникам, нечем измерить давление и нечем его снизить. Ничего нет! Если нужна какая-то минимальная помощь — её некому оказать! Лекарств почти нет! Продуктов осталось — ноль! Это просто вопрос жизни или смерти, потому что у людей ничего не осталось!»

Люди живут в своих домах, говорит Оксана, но уже пятый год на Кинбурне хозяйничают не они. С начала 2024 года, рассказывает Надежда, ещё одна вынужденная беженка с Кинбурнского полуострова, жизнь там стала совершенно невыносимой!

Надежда, вынужденная беженка с Кинбурнской косы: «Всё побережьезаминировано . В лес нельзя выйти ни за дровами, ни за грибами. Там ситуация со всех сторон! Они там, как на линии фронта! У них нет возможности ни назад, ни вперёд уехать!»

Московиты запретили людям даже выходить на берег, чтобы поймать рыбу! Заминировали и прибрежную полосу, и абсолютно все дороги, по которым транспорт мог доставлять продукты и медикаменты или же по которым можно было выехать с косы.

Дина Яковец, вынужденная беженка с Кинбурнской косы: «Орки говорят: «Хотите уезжать — уезжайте! Но мы за вас ответственности не несем!»»

Несколько машин с местными жителями пытались вырваться, но, по словам женщины, ходили слухи, что обе машины подорвались на минах! Но и особого выбора у тех, кто остался на полуострове, признает госпожа Дина, просто нет.

Дина Яковец, вынужденная беженка с Кинбурнской косы: «Вообще-то , на мой взгляд, есть два варианта: либо едешь или идешь по дороге — и тебя подорвет, либо умрешь от голода! Замкнутый круг! Не откуда из него вырваться!»

Надежда, которая сама совсем недавно вырвалась из смертельной ловушки некогда живописного природного заповедника, уверяет: в одиночку, без посторонней помощи, заложники Кинбурнской косы будут обречены на смерть!

Надежда, вынужденная беженка с Кинбурнской косы: «Там ситуация не менее сложная, чем в Олешках! Все должны встать на защиту этих людей и как-то им помочь, чтобы о них не забывали. Чтобы все об этом говорили, объединились в своих усилиях».

Но еда и лекарства, да даже обычные спички — все это жителям оккупированной Кинбурнской косы нужно уже сейчас!

Дина Яковец, вынужденная беженка с Кинбурнской косы: «Люди остались там на верную гибель! Если их оттуда не вывезут — это… это кошмар, дети…»

Гуманитарная миссия ОТУ «Одесса» с помощью дронов

Не дожидаясь благоприятных условий, командование оперативно-тактической группировки войск «Одесса» разработало план специальной миссии по доставке украинцам на полуостров самого необходимого.

Денис Носиков, командующий ОТУ «Одесса»: «Проводим доразведку, уточняем координаты, и основная задача нашей гуманитарной миссии — доставить самое необходимое: продукты питания и медикаменты нашим гражданам, чтобы поддержать их и помочь!»

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГОЛОДНАЯ ЛОВУШКА НА КИНБУРНСКОЙ КОСЕ! Людям не разрешают ДАЖЕ ЛОВИТЬ РЫБУ!

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