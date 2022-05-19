Уникальный музей в Иванкове разрушил российский снаряд: что удалось спасти и где коллекции сейчас

Уникальный музей в Иванкове разрушил российский снаряд: что удалось спасти и где коллекции сейчас

В Иванкове в историко-краеведческий музей, где хранились картины Марии Примаченко, во второй день широкомасштабного вторжения России в Украину попал российский снаряд. Спасти все отсюда не удалось, но самое ценное – это коллекция Марии Примаченко и старинные вышиванки – вынесли.

Где они сохраняются, когда мы их снова сможем увидеть и вообще, чем иванковцы занимаются все свое свободное время в эфире марафона "Единые новости" рассказала корреспондентка ТСН Соломия Витвицкая.

В центре Иванкова почти ничего не напоминает, что громада больше месяца была в оккупации. Разве что в местном доме культуры — не перестают работать ради победы. Именно здесь на время после пожара в историко-краеведческом музее спрятали самое большое местное сокровище — картины Марии Примаченко и коллекцию вышиванок.

Директор дома культуры Надежда Бирюк к приезду съемочной группы ТСН подготовила самые ценные вышиванки из коллекции, среди которых и иванковская полесская вышивка. Собирали коллекцию всей громадой. Есть там и вышитые рушники, которым больше ста лет. После пожара они были в копоти. Их уже постирали, но на некоторых пятна все же остались.

Спасенные шедевры Марии Примаченко во время российской оккупации прятали по селу по разным углам. А потом вывезли, как говорит Надежда, за пределы громады. Куда именно – большая тайна. Там они будут до победы.

Следует напомнить, что на вторые сутки полномасштабного вторжения, то есть, 25 февраля около 11 утра в Иванков летели четыре снаряда. И один из них попал точно в ту комнату, где хранились картины Марии Примаченко. Спасло картины то, что их в первый день войны сняли со стен и перенесли в другой зал. Однако все спасти не удалось — пламя распространялось слишком быстро.

Удастся ли восстановить здание, придется ли возводить новое — иванковцы еще не знают — будет зависеть от того, не поврежден ли фундамент. Сейчас здесь ждут заключение экспертов. Но в любом случае – верят: они восстановят свой музей и после победы обязательно будут принимать туристов.

Читайте также: