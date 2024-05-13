Уникальный обряд села Чертовец на Прикарпатье: что он значит и почему его выполняют только мужчины

Сербен - уникальный мужской обрядовый танец. Его водят на пасхальные праздники жители Чертовца на Прикарпатье. Действо уникальное, говорят исследователи, потому что за его простыми шагами кроется глубокий символизм.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Пасс.

Жители села Чертовец на Пасхальные праздники собираются на церковном дворе. Главные действующие лица здесь - мужчины. Помолившись, они становятся бок о бок, берутся за руки. И шаг за шагом начинают ритмичное движение вокруг церкви. Это и есть сербен.

Первыми в хороводе - уважаемые газды, в конце стоят дети. Не стать к сербену, говорят чертовчане, все равно что опозориться. В танцкласс никто из рода здесь не ходит - ноги как будто сами знают что делать.

"Мне 12 лет. Я танцую 6 лет сербена", - говорит местный парень.

Сербен – обрядовый танец

Сербен от Пасхи до Ведущего воскресенья в Чортовке исполняют с деда-прадеда. Кто, когда и почему впервые его станцевал – точно неизвестно. У исследователей – только версии. Большинство склоняется к милитарному происхождению танка.

"На этом месте было замчище. Здесь есть много подземных ходов. Когда татары нападали на нас и люди прятались. Мужчины вышли взяли топорики и этих татар порубили. И начали петь", — рассказывает легенду местный житель.

"Мужской, оборонительный танец, здесь речь идет, что мужчины становятся бок о бок. Демонстрируют оборону. Это танец благодарности за спасение ", — объясняет краевед Любовь Соловка.

Исследователи в сербене также видят и тему плодородия, и земли, и рода.

Покружив вокруг одной церкви, участники сербена двигаются по деревне в другую. Там танец повторяется. И так длится несколько часов. Пока танцуют, мужчины поют. И опять-таки: темы песен еще те, древние — о жизни, работе в поле, как мать пироги варила и конечно о самом сербене.

Сербен танцуют на Прикарпатье

"Благодарность военным в песнях - это уже дань нашему времени. Был ли распространенным в древности сербен, и где именно, ученые точно сказать не берутся. Но по сей день этот военный танец-оберег сохранился только в Чертовце. Пережил даже строгий запрет в советское время - его крестьяне вопреки всему водили из года в год. И сейчас собрали пакет документов, чтобы сербен признали сначала нематериальным культурным наследием Украины, а затем и ЮНЕСКО", - говорится в сюжете ТСН.

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