Унитазы по 160 тыс. руб. в РФ, позорное поражение "второй армии мира", Илья Кива – не нардеп: положительные новости за 15 марта

Унитазы по 160 тыс. руб. в РФ, позорное поражение "второй армии мира", Илья Кива – не нардеп: положительные новости за 15 марта

Среди хороших для украинца новостей – экономика РФ приближается к дефолту, а пророссийский Илья Кива пошел в направлении российского корабля.

В Украине длится 20-й день войны с российскими захватчиками, но украинскому боевому духу, позитиву и героической борьбе можно позавидовать.

ТСН.ua собрал позитивные события, которые случились в течение 15 марта в Украине и мире в целом. Истории, поднявшие боевой дух, настроение и рвение каждого украинца.

Пророссийский Илья Кива идет в направлении российского корабля

Скандального Илью Киву, входившего в пророссийскую партию "ОПЗЖ", во вторник, 15 марта, Верховная Рада лишила депутатского мандата. За лишение Кивы статуса народного депутата проголосовало 340 избранников. Также вместе с Кивой больше не являются народными депутатами – Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар (все от "ОПЗЖ").

Эта новость не может не утешить украинцев, которые сейчас отстаивают свою независимость и воюют против российских оккупантов. Жаль, что пока партию не запретили, однако после победы Украины над захватчиками это может стать реальностью.

В России началась "сказочная" жизнь

СБУ опубликовала очередной перехваченный разговор российского оккупанта с матерью, которая жалуется на жизнь. Мать рассказывает, что из-за санкций в России цены растут с изрядной скоростью.

"Цены растут, как в сказке. Бабы покупают унитазы, так они по 160 тысяч! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде", — жалуется мать российского оккупанта своему сыну. Из перехваченного разговора СБУ ясно, что месячной зарплаты российского захватчика хватит разве что на то, чтобы приобрести унитаз. По крайней мере, пока хватит.

Но даже такая реальность не трезвит промытые пропагандой мозги. Поэтому мать оккупанта цитирует российские СМИ, которые говорят, что "...кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально". Сын, который уже успел понять разницу между рашистской пропагандой и реальной жизнью, только и удосужился: "Да ну, нет. Это все пи*добольный ящик".

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Позорное поражение "второй армии мира" под Харьковом

Глава Харьковской ОГА Олег Синегуб сообщил хорошую новость для украинцев. По его словам, 15 марта российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом, а Вооруженные силы Украины делают все, чтобы не отступить ни на метр.

"После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его предыдущих позиций. В первой половине дня ожесточенно дрались с оккупантами и в Русских Тишках. Столкновение длилось больше часа. Вооруженные силы также заставили противника отступить на предыдущие позиции», — рассказал Синегуб.

Утраты неприятеля подсчитывают.

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Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена, а Трюдо запретила въезд

В ответ на санкции, вводимые украинскими союзниками, Россия решила и себе ввести против руководителей ведущих государств и должностных лиц свои санкции.

Санкционный список содержит 13 человек: президент США Джо Байдеа (как говорят в России — главный враг) и его сын Хантер. Далее следуют госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и т.д.

В Кремле заявили, что в ближайшее время РФ планирует расширить список "недружественных лиц".

NK выпустила антивоенную песню

Для веры в безоговорочную победу Украины, поднятие боевого духа всем, кто защищает свою землю, как умеет, известная украинская певица Настя Каменских с мужем Алексеем Потапенко написали песню, которую посвятилаиУкраине.

"Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильны! Лишь держась духом и сердцем, мы сможем. Не забудем никого, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было. Сегодня каждый из нас — это Украина!" — написала артистка в Instagram.

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