Университет для седовласых студентов: обнаженные фотосессии и путешествие на байдарках

Университет для седовласых студентов: обнаженные фотосессии и путешествие на байдарках

На уроки они приходят чуть ли не все с современными гаджетами.

Секреты старости в Украине — аншлаг седовласых студентов в Университете третьего возраста. Нынешнее поколение 60+ готово учиться, сдавать сессии, менять профессию и добавлять себе седины в студенческих рядах, чтобы ломать стереотипы о возрасте. Среди почетных студентов — леди почтенного возраста, которые решились на обнаженную фотосессию, и инженер-конструктор, который пересел на байдарку для путешествий.

Об этом шла речь 13 октября в сюжете ТСН.19: 30.

Клевер в зубах, весла в руках и седина на виске — Михаилу 63 и он три года как пенсионер. Половину жизни он был инженером-конструктором, а ныне Михаил уже освоил фотоаппарат, велосипед и каноэ. Сейчас путешествует и фотографирует Украины — так лечит депрессию.

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В поисках подработки к пенсии пошел осваивать экономику в университет для пенсионеров.

Университет третьего возраста в этом году впервые начал принимать сразу в пяти городах, обучение бесплатное, для вступления нужно только пенсионное удостоверение. Большинство студентов здесь ради активной жизни и друзей, хотя, кто хочет, может освоить азы предпринимательства.

На уроки седовласые студенты приходят чуть ли не все с современными гаджетами. Они на "ты" с социальными сетями и не боятся красок в одежде. За одной партой - леди с длинной седой косой и госпожа с синими волосами.

Неожиданно много желающих учиться оказалось во Львове и Харькове, в Одессе аншлаг на танцевальный урок.

На уроки одесские пенсионеры приходят с тросточкой, которую для мастер-класса танцев откладывают.

Сесть за парту для многих означает помолодеть и быть активными, говорят сами студенты.

Ломать стереотипы для них уже — стиль жизни. Например, можно увидеть на кресле-качалке не в плед завернутую, а в черных чулках пенсионерку. Фотосессия в шляпах с бабочками и черепами — пробная. Однако после фотосессии в стиле ню. — без одежды эти дамы говорят, что уже ничего не страшно.

Смелый стиль особенно нравится их мужчинам. На барышень элегантного возраста заглядываются сверстники. Меняться, говорят женщины, никогда не поздно, а внуки только порадуются.

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