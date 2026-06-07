Унизительные "пощечины" Путину: война входит в новую фазу после ударов по НПЗ, а Крым оказался в ловушке

Война в Украине / © ТСН

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Война в Украине вступает в новую фазу, в которой украинские дальнобойные удары все сильнее отражаются на ключевых элементах российской военной машины — нефтяной инфраструктуре, теневом флоте и логистике на оккупированных территориях.

Детальнее о том, как трансформируется война в Украине, рассказывает "ТСН.Тиждень".

По словам военного эксперта, полковника армии Великобритании в отставке Гемиша де Бреттон-Гордон, ракеты и беспилотники, которые теперь долетают до Москвы и Санкт-Петербурга, приближают войну к зажиточным россиянам.

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Ранее основное бремя войны Кремль переводил на более бедные регионы РФ, этнические меньшинства и заключенных. Теперь, после больших потерь российской армии, в крупных городах России все больше боятся, что война может затронуть и их семьи.

Одним из самых показательных стал удар по Санкт-Петербургу при старте Петербургского международного экономического форума, который российская пропаганда представляет как "экономическую витрину" РФ. На фоне мероприятия украинские дроны атаковали объекты в районе города, над Финским заливом поднялся черный дым, аэропорт Пулково работал с перебоями, а в городе массово выключали мобильный интернет.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что удар имел не только военный, но и психологический эффект. По его словам, гости форума могли наглядно увидеть, что инвестировать в российскую экономику во время войны становится все более рискованным.

Отдельное направление украинских атак – нефтяная инфраструктура РФ. Именно порты на Балтике обеспечивают России значительную часть экспорта нефти и нефтепродуктов, а значит валютные поступления для финансирования войны.

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Среди ключевых целей были Усть-Луга, Приморск, Высоцк и портовый терминал Санкт-Петербурга. Эксперт по энергетике Михаил Гончар объясняет, что сейчас именно Балтийский комплекс является основным маршрутом российского нефтяного экспорта.

"Весь этот Балтийский комплекс является основным по экспорту нефти и нефтепродуктов России. Раньше когда-то был Черноморский, сейчас именно Балтика, практически обеспечивающая до половины всего экспорта нефти и нефтепродуктов России", - отметил он.

Только за прошлый месяц Украина нанесла 30 ударов по нефтегазовой инфраструктуре на территории РФ. Атаки продолжились и в июне. Среди последних целей — Тюменский НПЗ, один из крупнейших частных нефтеперерабатывающих заводов России, расположен более чем в 2 тысячах километров от украинской границы.

Последствия подобных ударов уже ощущаются внутри РФ. У России возникают проблемы с горючим, а ограничения на продажу бензина в одни руки вводили даже в столице РФ. Москва также была вынуждена ограничивать экспорт бензина и авиационного топлива и обращаться за дополнительными поставками в Беларусь.

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Фактически Путин, годами использовавший энергоресурсы как инструмент давления, теперь сам вынужден “одалживать бензин” у Лукашенко. На этом фоне Россия уже ограничила экспорт бензина и авиационного топлива и может готовить новые ограничения по дизелю.

Еще один важный элемент российской военной экономики – теневой флот. Это сеть танкеров и газовозов, которую Кремль активно перестраивал после 2022 года для обхода санкций и продаж нефти.

Параллельно Россия уже ограничивала экспорт бензина и авиационного топлива, а также может готовить дополнительные ограничения по дизелю. Это свидетельствует о том, что удары по НПЗ бьют не только по военной логистике РФ, но и по внутреннему рынку горючего.

С этой системой связывают и роль российского корвета "Бойкий", который был поражен в Кронштадте вблизи Санкт-Петербурга. По словам Ивана Ступака, корабль должен был сопровождать суда российского теневого флота в международных водах и защищать их от арестов.

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"Главная задача его была быть телохранителем судов, которые считаются теневым флотом Российской Федерации. Сейчас он такую миссию делать не будет", - сказал Ступак.

По разным оценкам, Россия транспортирует теневым флотом более половины своей нефти. Значительная часть таких судов являются старыми и часто не имеют должного страхования. При этом, по словам Гончара, часть танкеров так или иначе связана с ЕС.

Отдельный фронт этой войны – российская логистика на оккупированном юге Украины. Речь идет прежде всего о трассе Р-280, которую россияне раньше называли частью сухопутного коридора в Крым, а теперь сами военкоры РФ все чаще называют "трассой смерти".

Дорога проходит через Ростов-на-Дону, Новоазовск, оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь, а затем через Чонгар ведет в Крым. Она должна была стать альтернативой Крымскому мосту, если тот окажется под ударами.

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Однако украинские удары по оперативной глубине фактически сломали этот замысел. На трассе все чаще уничтожают бензовозы, грузовики и другую технику РФ. За последние месяцы количество поражений российской логистики, складов, командных пунктов, техники и маршрутов поставок на оперативной глубине возросло в четыре раза.

Важную роль в этом играют новые дроны, в частности Hornet и Morrigan. Часть из них использует элементы искусственного интеллекта, что позволяет работать на значительном расстоянии и поражать движущиеся цели. Morrigan, официально показанный в конце мая, предназначен для охоты на российскую логистику далеко за линией фронта, а его дальность может достигать 300 км.

В результате ударов по логистике Крым все больше оказывается в изоляции с точки зрения поставки топлива. По словам Михаила Гончара, полуостров еще не стал "островом" в топливном смысле, но основные способы массового снабжения уже существенно ограничены.

В Крыму фиксируют проблемы с горючим и очереди на заправках. Местные жители скупают бензин в канистры и перепродают его подороже. Также появляются сообщения о перебоях с продуктами.

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Таким образом Украина последовательно ведет войну за логистику — разрушает все, что обеспечивает российскую армию горючим, оружием, техникой, людьми и деньгами. Удары по нефтяной инфраструктуре, теневому флоту, транспортным маршрутам и составам показывают: для России исчезает чувство безопасного тыла.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

“КРЫМ В Ловушки !!! ЭТО ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЛОКДАУН / ТСН.Неделя 07.06.26"

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