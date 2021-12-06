Упадок и возрождение, измена и мужество – история Вооруженных сил Украины

Сейчас ежедневно возле Министерства обороны звонит колокол памяти по погибшим защитникам — это ритуал благодарности армии, которая смогла возродиться, несмотря ни на что.

6 декабря день рождения празднуют Вооруженные силы Украины. За 30 лет армии пришлось пережить нищету, сокращения, вражеские диверсии, конверсию и демилитаризацию. Но в самых ожесточенных боях военные превратились в защитников, солдаты – в бойцов, армия стала предметом гордости и часто единственной надеждой.

Об истории Вооруженных сил Украины – 6 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Украинская армия во времена своего рождения была одной из самых сильных в мире, а Украина входила в тройку стран по ядерному потенциалу в мире, но первое руководство государства сразу заявило о безъядерном статусе.

Россияне предлагали передать оружие им, американцы – уничтожить.

Военный эксперт Игорь Романенко вспоминает — Украина лишилась ядерного оружия без пользы для себя: денег выделили ровно столько, чтобы уничтожить шахты.

Армия не сразу стала собственно "украинской" — первый план развития Вооруженных сил теперь висит в музее и написан на русском языке.

Сергей Треус, генерал-майор запаса – офицер, поднявший первый сине-желтый флаг на пограничной заставе Шегини. Тогда это было опасно. Мужчина признается, что купили его во Львове на "пятачке", тогда там уже продавалась национальная символика.

Первая присяга на верность Украине прозвучала в 1992 году.

Павел Нетесов – историк и поисковик – рассказывает, ему доверили читать за всех.

В 90-е военные, как и вся страна – бедные. Офицеры искали подработку, таксовали, выживали за счет огородов. Спасение, иногда единственное, для военных в 90-е – паек. Его часто задерживали, затем давали сразу за несколько месяцев. Это могла быть крупа, еще сахар и мука, мясо, но лучше в тушенке. Если повезло, то масло и сгущеное молоко.

Это было отчаяние. Но новое тысячелетие принесло новые поводы для отчаяния.

В 2000 году во время учений учебная боевая ракета "Точка-У" попала в жилой дом в Броварах. Погибли 3 гражданских лица.

В 2001 году, во время совместных с россиянами учений, ракетой сбит гражданский самолет Тель-Авив – Новосибирск. Принадлежность ракеты пытались приписать Украине.

2002-й год — празднование 60-й годовщины 14 авиационного корпуса, более известное как Скниловская трагедия. 77 человек погибли, две с половиной сотни пострадали.

Украина попадает в несколько скандалов с продажей оружия за границу. В частности, продавали ли комплекс "Кольчуга" в Ирак.

В 2003 году – угроза вооруженного конфликта с Россией: соседи пытались построить дамбу до острова Тузла.

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В 2003 году взрываются склады в Артемовске, затем еще трижды — склады с боеприпасами в Новобогдановке.

Армию в публичном пространстве представляют как нечто лишнее, вредное, разрушительное. Финансирование сокращают, объявляют о демилитаризации и конверсии.

На металлолом идут самолеты, массово утилизируются боеприпасы.

Только в 2007 году украинская армия прощается с портянками – военные снимают куски ткани и получают носки. Портянкам вешают мемориальную доску и провожают с музыкой.

Тотальный распил и обнищание объясняют тем, что у Украины нет даже вероятного противника, есть только 7 засекреченных угроз. Сейчас министр обороны того времени Александр Кузьмук признается — сбылись все семь.

Армия недофинансирована, на голодном пайке, телевизор по графику, свет экономили. Даже на дежурство военные вместо автоматов брали фонарики. В казармах – еще более древнее освещение.

В то же время призывники рвались в армию: кое-где конкурс был 18 юношей на место, потому что в кризисные времена армия давала надежду на работу — в дальнейшем можно было устроиться в охрану.

2013 - год, когда призыв должен был стать последним, но 2014 год изменил все.

Российские военные зашли в Украину без знаков различия. Первым под ударом оказался Крым. 7 вертолетов поднялись в небо из Сак и полетели на Николаев, попали в окружение к своим, но спасли хоть что-то. А моряки снимали видео, на котором поют с палками в руках.

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Остров аннексирован Россией. Лишь часть вооруженных сил имела мужество не предать присягу.

Далее война, точнее, как тогда ее называют Антитеррористическая операция на востоке. Первый удар приняли мобилизованные в армию вчерашние учителя, аграрии, программисты. Таких мобилизационных волн было 6.

Форму покупали, где найдут – в охотничьих магазинах и секонд-хендах. Украинских военных назвали легионом НАТО, потому что надели на себя все камуфляжи мира. Все необходимое воинам везли волонтеры.

Армия стала народной – от консервации до патронов, от бронежилетов до средств наблюдения – все это ехало на восток, чтобы война не пошла дальше. В пунктах сдачи крови – многочасовые очереди.

Сначала казалось, что война – это ненадолго.

В 2014 году парад в новой форме – камуфляж "пиксель". Ткань синтетическая, сгорающая за пару минут. Через несколько лет ее сменили, пиксели на форме оставили.

Тем временем война охватила Луганщину, Донбасс и Приазовье – первые Минские договоренности не работают, россияне воюют сами и снабжают оружием местных боевиков.

За обороной отдельных объектов следит вся страна – Донецкий аэропорт становится символом мужественности и несокрушимости. Украинских воинов называют киборгами. Со всех сторон повторяют: украинские воины выдержали, это бетон не выдержал.

Далее – вторые Минские договоренности и Дебальцево, после которого большие продвижения замораживаются, линия фронта становится "временной линией разграничения". Война стала позиционной и затянулась на годы. Армия начала освобождаться от "совка".

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Военные подразделения получили почетные названия. Историческая справедливость постепенно, но восстанавливалась.

В столовых появилась каталоговая система. Вместо четырех десятков продуктов для военных – более 4 сотен. На столах появились "Греческий" салат и ананасы.

Пошагово восстанавливали и меняли военное образование. Лицей Богуна восстанавливали из руин, начали принимать девушек.

День Вооруженных сил Украины: история возрождения нашей армии

У войны теперь и женское лицо — своя форма, и конечно, утраты. В зале памяти официально упомянули 9 женских фамилий из почти 3 тысяч боевых потерь. Из них только в 2014-м – 1 266 фамилий, в 2015 – 725, и дальше эта печальная статистика идет на убыль, но только за этот год погибло уже 65 бойцов.

Сейчас ежедневно возле Министерства обороны звонит колокол памяти по погибшим защитниками — это ритуал благодарности армии, которая смогла возродиться, несмотря ни на что.

Напомним:

К 30-летию ВСУ торжества устроили одновременно в 6 городах, а между ними – телемост: "Харьков – Киев – Краматорск – Львов – Одесса – Озерное". В рамках празднования показали новейшие образцы вооружения и военной техники, награждали армейцев знаками отличиями, а военным частям вручали боевые флаги.

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