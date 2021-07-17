Упал за считанные минуты после взлета: в Николаевской области выясняют причины падения вертолета

Вертолет прилетел накануне и ночевал у места, где упал

В Николаевской области упал и загорелся вертолет. Два человека — пилот и штурман погибли. Вертолет Ми-2 использовали для обработки полей химикатами. Принадлежит он киевской фирме. Там говорят, машина была исправна, а экипаж опытный.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Место авиакатастрофы ограждено лентой, оно лишь в 15 метрах от дороги. Известно, что вертолет разбился под утро, его части разбросало в радиусе ста метров.

Как взорвалось услышали только в соседнем селе за три километра. А потом увидели пожар и вызвали спасателей. Пилот и штурман — им было 42 и 47 лет погибли на месте. Несмотря на сильную жару огонь удалось быстро потушить. «Здесь был ячмень засеян. Поле убрано и задисковано. Это сделало невозможным пожарные ситуации, которые вызвали более масштабные чрезвычайные ситуации», — говорит заместитель председателя Константиновской ОТГ Александр Гриценко.

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Вертолет МИ-2 был гражданским, обрабатывал поля. Но в этот рейс отправился без химикатов. Этот вертолет, говорят местные, прилетел сюда накануне в обед. Приземлился на соседнем поле, буквально в сотне метров от места будущей катастрофы. Люди предполагают, что разбился из-за неудачного взлет. «Возможно они за тополя зацепились. Там высокие тополя и рядом они сели, возможно не рассчитали», — говорит местный.

Одна из тополь действительно срезана вертолетом. Эксперты находят на соседнем поле место ночевки. Говорят, что вертолет разбился в считанные минуты после взлета. «Взлет состоялся в 5 часов 20 минут, а в 5 часов 27 минут уже ГСЧС получило сообщение, что горит вертолет. Нет причин думать, что летчик начудил, может ему стало плохо, может что-то с управлением, может что-то с железом», — говорит руководитель южной региональной инспекции Государственной авиационной службы Виктор Таранец.

Вертолет принадлежит киевской фирме, которая занимается авиационно-химической обработкой полей. Там говорят, машина была исправна, а пилот из Харькова и штурман из Днепра — опытными.

«Давно работают. И вертолет, и компания имеют все сертификаты, все документы. Вертолет имел летную пригодность, был полностью исправен. Что произошло — не знаю», — рассказывает директор авиафирмы Андрей Миняйло.

Это должна установить экспертиза.

Пока место аварии никто не трогает, оно под охраной. Ждут экспертов из столицы, которые и дадут ответ на главный вопрос — почему произошла эта авиакатастрофа.

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