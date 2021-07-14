Упала в яму: на Днепропетровщине спасатели доставали корову из ловушки

Упала в яму: на Днепропетровщине спасатели доставали корову из ловушки

Животное не пострадало, но получило стресс.

На Днепропетровщине пришлось придумывать, как достать корову из-под земли. Животное во время прогулки упало в недостроенный погреб — в яму глубиной два с половиной метра.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.14 июля.

Растерянная хозяйка с соседями вызвала спасателей. Чтобы освободить беднягу, из старых дверей смастерили специальный трап.

Обвязали пленницу веревкой и вместе вытащили ее на поверхность. Корова травм не получила, но изрядно испугалась.

Поэтому после спасения сразу пошла на пастбище — заедать стресс.

Новости Украины: в Днепропетровской области спасали корову из ямы глубиной 2,5 метра

Напомним, в Черкасской области вблизи города Смела на территории бывших очистных сооружений, в 5-метровом бетонном резервуаре, заполненном на 1 метр водой, оказались ребенок, человек и собака.

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