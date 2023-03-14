УПЦ МП выселяют из Лавры: российская аналитик рассказала, отомстит ли Кремль

Значительным рычагом влияния на украинских территориях было до сих пор в определенной степени остается представительство московской церкви. В декабре 2022 года разгорелся скандал относительно пролонгации аренды палат Киево-Печерской лавры для УПЦ МП.

Сейчас представители церкви должны освободить палаты до 29 марта, но отказываются это сделать. Если они выселятся из основного памятника культуры и религии в Украине, это станет концом религиозного влияния Кремля через церковь.

Что в целом должно произойти для того, чтобы предатели в рясах перестали существовать на территории нашего государства, рассказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua российская политическая аналитик Ольга Курносова.

"На мой взгляд, среди священников УПЦ МП есть патриоты Украины. Поэтому это ускорит выход предателей из УПЦ МП. Если бы не полномасштабное вторжение, ситуация развивалась бы медленнее. Невозможно было держать такое гнездо в сердце Киева. Поэтому надо иначе вести себя, тогда бы эти решения не были приняты. Киево-Печерская лавра никуда не денется, она останется не только архитектурным памятником, но и очень важным местом для верующих. Ведь важны те люди, которые несут православие, которые разговаривают с верующими", — говорит она.

По мнению Куроносовой, украинская православная церковь найдет тех священников, которые смогут достойно нести свою миссию в стенах Лавры.

"Я не вижу в этом чего-то такого, что ударит в сердце самого православия. Украина действительно гораздо более религиозная страна, чем Россия. Крестились славяне в Днепре, а не в какой-то другой реке. Истоки православия находятся именно в Киеве. Скорее РПЦ должна смотреть на Киев, а не наоборот. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения религиозности, ситуация скорее улучшится, чем ухудшится", — считает она.

Распространяется информация также о том, что в качестве акта мести РФ может ударить по Киево-Печерской лавре для того, чтобы расплатиться за выселение УПЦ МП. Ольга Курносова считает, что поскольку Путин является "неоцерковленным" человеком, который ни во что не верит и для которого не существует никаких ценностей, кроме своих собственных эгоистических, такой акт мести возможен.

"Но я не думаю, что россияне на это отважатся. Ведь это будет выстрел себе в голову, потому что это станет показательным для всего мира и подтвердит, что Путин ничего не ценит. В том числе он покажет и прихожанам УПЦ МП таким выстрелом, что ему на все плевать. Киево-Печерская лавра — это святое место, независимо от того, какой священник сейчас там проповедует", — подытожила аналитик.

Напомним, Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью. До 29 марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество государству.

Читайте также: