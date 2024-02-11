Упорные бои за Авдеевку – удастся ли РФ оккупировать город и какая там ситуация

Что происходит на одном из самых горячих участков фронта Донецкой области.

Оккупационные войска России продолжают штурмовать Авдеевку в Донецкой области в попытках полностью окружить город. Враг продвигается вблизи города.

Целью россиян является отрезать украинские силы на Авдеевском коксохимическом заводе и перерезать украинскую магистраль наземной связи, ведущую в город. Таким образом, россияне пытаются окружить населенный пункт.

ТСН.ua собрал последние новости о боях за город.

Оккупанты продвигаются

В последнем отчете аналитики Института изучения войны ISW отметили, что оккупационные войска продвинулись в южной части Авдеевки и продолжили наступление в северной части города.

Геолокационные кадры за 9 февраля показывают, что оккупанты недавно продвинулись по улицам Чернышевского, Спортивной и Соборной на юге Авдеевки.

Российский источник утверждал, что российские силы наступали из района ресторана "Царская охота" на юго-востоке Авдеевки.

Российские милблогеры также утверждали, что войска РФ занимают позиции примерно в 700 метрах от предполагаемой основной наземной линии связи Украины (GLOC) в Авдеевке вдоль улицы Грушевского, что в значительной степени согласуется с оценкой ISW по продвижению России в этом районе.

Войска РФ вокруг Авдеевки по состоянию на 11 февраля 2024 года/Фото: Deepstate map

Где продолжаются бои

В ISW, ссылаясь на украинские и российские источники, информируют, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Керамика, Новобахмутовки, Степного и Очеретиного; возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки; юго-западнее Авдеевки близ Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Есть ли риск захвата Авдеевки – что говорят в ВСУ

Как отметил командир 47-й ОМБр Дмитрий Рюмшин, оккупанты не могут окружить или захватить Авдеевку, пока у украинских военных есть силы и средства держать оборону.

"Сейчас мясными волнами они уже не пробуют забрасывать, потому что у них уже нет тех мясных волн. Они периодически пытаются малыми группами прощупывать нашу оборону, перед этим поработать авиацией. Нши воины стойко Они пытаются лезть разными диверсионными группами, подразделениями из состава "Шторм Z", "Шторм V", это заключенные, но понесут потери", — заявил военный.

По его словам, противник применяет под Авдеевкой также механизированные войска, танки и артиллерию.

Рюмшин также скептически прокомментировал заявления российских пропагандистов по поводу удачного проникновения войск РФ в тыл позиции ВСУ в Авдеевке по трубе.



"Россияне, чтобы показать свои успехи, уже начинают выдумывать разные моменты, как они перехитрили Вооруженные силы Украины, нашли какую-то трубу там, пролезли и благодаря этому смогли где-то вклиниться. Но на самом деле, если посмотреть местность – поля усеяны техникой и погибшими воинами российской армии", – добавил военный.

Спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой замечает, если оккупационные войска выйдут в артерию поставок в Авдеевке, которая проходит западнее коксохима, то логистика и усиление украинских войск будут усложнены.

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Угроза потери Авдеевки – реальная

Военный эксперт Петр Черник считает, что угроза потери Авдеевки абсолютно реальна, но ВСУ держат оборону. Если оккупантам все же удастся захватить Авдеевку, Украина потеряет плацдарм, однако катастрофы не будет.

"Если придется отходить из Авдеевки – да, там очень хороший укрепрайон, но, если все же будет принято взвешенное решение, – это далеко не катастрофа. Сражения могут быть проиграны. Крайне важно выиграть войну. И история изобилует множеством таких случаев", — подчеркнул Черник.

Авдеевка может стать "Бахмутом 2.0"

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке говорит, что сейчас оккупанты контролируют 18% территории Авдеевки.

Однако он считает, что "падение Авдеевки усиливается с каждым днем". Особенно влияет на столь печальный прогноз усиление уличных боев, из-за которого соотношение потерь становится все менее выгодным для ВСУ. Поэтому Репке называет это сражение "Бахмутом 2.0".

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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский доложил, что по состоянию на утро 11 февраля, россияне продолжают усилия любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории.

К штурмовым пехотным группам враг все чаще присоединяет бронегруппы. Но украинские военные стойко держат оборону.

Авдеевка в полуокружении

Ветеран российско-украинской войны и майор запаса Алексей Гетьман считает, что из-за сверхсложной ситуации в Авдеевке Силы обороны Украины, вероятно, вынуждены будут покинуть город.

Оккупанты имеют огневой контроль над трассой, являющейся основной логистической дорогой, то есть, перемещение по ней всего, что необходимо для держащего оборону гарнизона крайне тяжелое, но еще возможное.

Он отметил, что если россияне будут держать этот путь уже физически, то есть еще несколько грунтовых дорог.

"Но мы же понимаем, что по такой погоде по ним просто двигаться тяжело, а под обстрелами – это очень опасно", — отметил Гетьман.

Напомним, россияне начали использовать в Украине "умные" дроны с машинным зрением: какую угрозу они несут.

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