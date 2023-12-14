"Управлять станут мужчина с женщиной": мольфар Довбуш о том, когда закончится война и что будет потом

Мольфар уверен: победа Украины вот-вот наступит, но для этого нужна вера и сила

Мольфар из Карпат Довбуш поделился прогнозом, как и когда закончится война в Украине, и какое будущее нас ждет уже после войны.

Об этом он рассказал корреспонденту ТСН Оксане Радионовой.

"Украина станет Украиной, когда должны прийти и ею управлять мужчина с женщиной. Женщина будет старше, мужчина будет ей помогать. Кто они, я не знаю. Они еще спрятаны пока. В конце августа парад планет будет, пять планет сходятся, и я думаю, что и победа будет. Был в 1991-м году парад планет — это Союз распался. А сейчас я думаю — Россия меньше. Для победы нужна вера и сила", — говорит мольфар.

По его мнению, по результатам войны Украина сможет вернуть Крым и все остальные оккупированные территории.

"Я еще думаю, вернется ли нам еще эта Кубань к нам", — рассуждает Довбуш.

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Мольфар из Карпат, видящий будущее, сделал предсказание в конце войны