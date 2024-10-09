Ураган "Милтон": что известно о стихии, из-за которой Байден не смог приехать на "Рамштайн"

Стихия уже имеет политические последствия из-за нее президент США отменил поездки в Европу и Африку.

Об отмене визита в Германию Джо Байден, который должен был председательствовать на "Рамштайне", заявил накануне. Причиной стал шторм века, который вот-вот налетит на Соединенные Штаты. В эту субботу должна была состояться 25 встреча контактной группы по поддержке нашего государства, в ходе которой президент Украины планировал представить лидерам стран-союзников "план победы".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Что известно об урагане в США

Флорида готовится принимать ураган "Мильтон" — горожане забивают окна, обкладывают дома мешками с песком и проводят водоотвод. Все, чтобы уменьшить потенциально катастрофические последствия стихии.

Ураган "Мильтон" может стать самым сильным за сто лет. Его сила то достигает самой высокой категории, то утихает, то набирает обороты снова. В эпицентре стихии скорость ветра сейчас 270 километров в час.

Штат Флорида еще не оправился от последствий урагана "Гелен", унесшего две сотни жизней.

В США ожидается сильная непогода

Почему президент США отказался ехать в Европу

Стихия уже имеет политические последствия из-за нее президент США отменил поездки в Европу и Африку. В частности, и ту, во время которой должен был председательствовать на встрече лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Джо Байден объясняет – не может сейчас покинуть страну наедине со штормом.

По прогнозам, на Соединенные Штаты "Мильтон" обрушится в ночь на четверг. Ему будут предшествовать тропический ливень и паводок, которые ожидают уже в ближайшие часы.

В США готовятся к урагану

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 7:00 9 октября. РАМШТАЙН ПОД УГРОЗОЙ?! Венгрия заблокировала 50 миллиардов для Украины

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