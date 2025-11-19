Подозреваемая в нападении учительница задержана, ей грозит до 15 лет заключения / © ТСН

Стали известны подробности ошеломительного случая между двумя педагогами, который произошел вчера прямо в учебном заведении села Новопокровка Днепропетровской области.

Как сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, между двумя работницами возник конфликт, в ходе которого подозреваемая ударила несколько раз кухонным ножом 30-летнюю потерпевшую.



«Женщину задержали, открыто уголовное производство», — сообщила нам Анна Старчевская.

По данным полиции, задержанная женщина — 1981 года рождения (ей 43 или 44 года), она на 14 лет старше пострадавшей. Кроме того, подозреваемая была задержана на кладбище.

В окружении подозреваемой уточняют, что на кладбище она побежала, потому как там похоронены ее родители.

«Скорее всего, это был некий эмоциональный момент. О самой ней можно сказать следующее: тихий человек, преподававший украинский язык и литературу. Это человек со сложной судьбой — у нее умер первый муж», — рассказали нам знакомые подозреваемой.

Как выяснил ТСН.ua из собственных источников в правоохранительных органах Днепропетровщины, нападавшей оказалась учительница, а пострадавшей — ассистентка учителя.

«Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказали медицинскую помощь», — сообщили нам правоохранители. По их данным, одной из предварительных версий нападения является ревность учительницы. Проверяется информация о том, что учительница, являющаяся гражданской женой директора школы, якобы приревновала его к ассистентке, из-за чего и произошло преступление.

Кроме того, как выяснилось, нападавшей уже сообщили о подозрении по «тяжелой» статье — «Покушение на умышленное убийство». Если вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит до 15 лет тюрьмы.

ТСН.ua обратился за комментарием непосредственно к директору лицея села Новопокровка Виталию Козакову.

«Нет! Нет! Нет! Я не хочу!» — эмоционально ответил нам Козаков и положил трубку.

В свою очередь, руководитель местного отдела образования Марина Хаджиева нам ответила, что уже «все хорошо».

«Я понимаю, что сейчас эта информация везде на устах, но я ничего не скажу. Случилась ситуация и случилась. Ведется следствие», — ответила она нам коротко.

На уточняющий вопрос о том, в каком состоянии пострадала учительница, руководитель отдела образования ответила так: «В хорошем. Все хорошо».