Урок ужаса: учительница на глазах у детей порезала коллегу ножом в лицее на Днепропетровщине

Учительница устроила покушение на коллегу из-за ревности к директору.

На Днепропетровщине учительница порезала коллегу ножом – подробности кровавого конфликта из-за мужчины

На Днепропетровщине учительница порезала коллегу ножом — подробности кровавого конфликта из-за мужчины / © Pexels

В Днепропетровской области учительница одного из лицеев порезала ножом коллегу на глазах у детей.

Об этом пишут местные паблики.

По данным соцсетей, конфликт произошел из-за ревности к своему гражданскому мужу — директору лицея. Учительница украинского языка с ножом напала на другую педагогику.

«Дети накалены, психологические травмы, в заведении полно крови. Родители детей оказывали помощь (пострадавшей — Ред.), пока приехала скорая помощь», — передают слова родителей в паблике.

/ © Труха

© Труха

Отмечается, что злоумышленницу обнаружили на кладбище и вызвали полицию. Она была с прорезанными руками.

/ © Труха

© Труха

Представитель ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарииТСН.UA подтвердила, что женщину задержали, возбуждено уголовное производство за покушение на убийство.

Нож, которым учительница порезала коллегу / © ТСН

Нож, которым учительница порезала коллегу / © ТСН

Ранее сообщалось, что украинка в Италии убила 9-летнего сына и перерезала вены.

