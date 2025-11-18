- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 691
- Время на прочтение
- 1 мин
Урок ужаса: учительница на глазах у детей порезала коллегу ножом в лицее на Днепропетровщине
Учительница устроила покушение на коллегу из-за ревности к директору.
В Днепропетровской области учительница одного из лицеев порезала ножом коллегу на глазах у детей.
Об этом пишут местные паблики.
По данным соцсетей, конфликт произошел из-за ревности к своему гражданскому мужу — директору лицея. Учительница украинского языка с ножом напала на другую педагогику.
«Дети накалены, психологические травмы, в заведении полно крови. Родители детей оказывали помощь (пострадавшей — Ред.), пока приехала скорая помощь», — передают слова родителей в паблике.
Отмечается, что злоумышленницу обнаружили на кладбище и вызвали полицию. Она была с прорезанными руками.
Представитель ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарииТСН.UA подтвердила, что женщину задержали, возбуждено уголовное производство за покушение на убийство.
Ранее сообщалось, что украинка в Италии убила 9-летнего сына и перерезала вены.