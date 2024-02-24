Уроки для США, усталость союзников и блеф Путина: западные СМИ о второй годовщине вторжения РФ в Украину

Два года тому назад оккупационная армия России начала полномасштабную войну против Украины.

24 февраля 2022 года – еще один черный день в истории Украины. Ровно два года Россия начала полномасштабное наступление на нашу страну. Около четырех часов утра президент-диктатор России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" с целью захвата Украины. Россия начала наносить ракетные удары по аэродромам, военным штабам, складам и городам Украины.

ТСН.ua собрал аналитику западных медиа о двух годах войны в Украине.

Европа сталкивается с трудными вопросами

"Война уже некоторое время зашла в тупик, а на прошлой неделе Украина была вынуждена отступить от ключевого города Авдеевка после месяцев ожесточенных боев, что стало наихудшим поражением с момента падения Бахмута в мае. Деньги, которые отчаянно нужные от Соединенных Штатов, застряли… Единство между Европейским Союзом и НАТО начинает разрушаться, почти каждое важное решение откладывается и находится под угрозой вето. Ни один серьезный "западный голос" не хочет бросать Киев, но, безусловно, наступает усталость, поскольку счета растут", — пишет Люк Макги в материале CNN.

Как пишет журналист, хотя громкая поддержка Западом Украины с 2022 года удивила многих в дипломатическом мире, чем дольше тянется война, тем больше растет усталость.

Политическое давление на расходы на поддержку Украины будет только расти, поскольку в июне состоятся выборы в Европейский парламент. К этому также прилагается перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

"Трамп четко не заявил, какой будет его политика в отношении Украины, за исключением его заявления о том, что он может прекратить войну в течение 24 часов. Антинатовская риторика бывшего президента, всеобщее пренебрежение к европейским институтам и странное увлечение Путиным хорошо известны. Хотя никто не знает, что на деле означать следующее президентство Трампа, можно предсказать самый плохой сценарий для Украины, когда она теряет инициативу на поле боя, а новый глава Белого дома решит, что Америка уже достаточно потратила".

Именно поэтому следующие 12 месяцев становятся решающими для европейских союзников по отношению к Украине.

"Очевидно, что Европа заинтересована в том, чтобы Путин не выиграл эту войну – очень мало людей, которые не согласятся с этим мнением. ЕС очень хорошо умеет привлекать средства, и есть инструменты, которыми он еще не пользовался", — сказал CNN один из представителей НАТО.

Острый вопрос состоит в том, сможет ли Европа предоставить Киеву оружие, необходимое для победы в войне без помощи США.

Блеф Путина

"Владимир Путин хочет, чтобы мир поверил, что с экономикой России все в порядке, и что у него есть средства, чтобы бесконечно долго вести войну в Украине. Он блефует. Его агрессия дорого обходится ему, и Запад должен использовать эту уязвимость по полной", – пишет Bloomberg.

Перед нападением на Украину диктатор Путин активно развивал финансовый сектор России. Государственный долг РФ, составлявший всего 16% валового внутреннего продукта, был одним из самых маленьких среди стран мира.

Теперь же Путин радикально изменил курс как для финансирования войны, так и для поддержки экономики в условиях западных санкций. Военные расходы выросли примерно до 7,1% ВВП, увеличив производство всего – от артиллерийских снарядов до компьютеров.

Более 130 млрд долларов кредитов позволили россиянам тратить деньги на новые квартиры, способствуя буму строительства. Как следствие, в прошлом году рост реального ВВП подскочил до 3,6%, что противоречило прогнозам о упадке российской экономики.

Однако пределы таких расходов уже очевидны. "Военные расходы не будут способствовать росту ВВП: сохранение их на текущем уровне потребует больших жертв в других важных сферах, таких как социальные расходы и крайне необходимое обслуживание инфраструктуры".

"Запад должен использовать экономическую уязвимость Путина, усиливая санкции и вооружая Украину", — говорится в материале.

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Характер войны меняется, а уроки, извлеченные из Украины, являются "вечным ресурсом"

По словам Стейси Петтиджон, директора оборонной программы мозгового центра Центра новой американской безопасности, война превратилась в изнурительный "фестиваль", когда каждая сторона пытается истощить другую модель, которую считают анахронической.

Пишет The Washington Post.

"Это также усложнило давнее убеждение Пентагона о том, что дорогостоящее высокоточное оружие является центральным для победы в американских конфликтах. Предоставленные Украине боеприпасы с GPS-наведением оказались уязвимыми к радиоэлектронным помехам. Военные адаптировались, соединив старую неуправляемую артиллерию с датчиками и датчиками для обнаружения целей и усовершенствования их выстрелов. Военные командиры США почти наверняка обратили внимание на это", — отметила Петтиджон.

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По словам официальных лиц США, Украина продемонстрировала, что все, что делают американские войска на местах – от планирования миссий и технологий, позволяющих практически выполнять любые военные задачи – нуждается в переосмыслении.

Российские и украинские военные наполняют небо ударными беспилотниками, которые недорогие и способны избежать обнаружения. Их плодотворное использование заставило американских военных руководителей задуматься о том, где есть пробелы в их возможностях.

Армия США, по примеру войны в Украине, начала экспериментировать со сбросом малогабаритных боеприпасов с беспилотников. Она также приняла решение отказаться от двух платформ беспилотников наблюдения, Shadow и Raven, описав их как "не способные выжить в современном конфликте".

"Мы узнаем с поля боя – особенно в Украине – что воздушная разведка коренным образом изменилась", – сказал начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж.

"Украинцы открыли несколько инновационных решений для обнаружения беспилотников", – заявил генерал Джеймс Б. Хекер, начальник операций ВВС США в Европе и Африке.

Мифы о войне с Россией

Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, опираясь на несколько мифов, в частности о том, что Украина не является "настоящим" государством и слаба в военном плане, а также о том, что Запад находится в растерянности и мало что может сделать, чтобы остановить его.

Речь идет в материале Politico.

Начиная с февраля 2022 года Украина вернула себе огромные территории, захваченные Россией. Однако остальные 18% оставшихся под оккупацией территории отвоевать тяжелее всего.

Однако, если бы Запад предоставил Украине оружие, о котором руководство страны просило с самого начала – от систем противоракетной обороны и ракет дальнего радиуса действия до истребителей и танков, – эта война могла бы выглядеть совсем иначе.

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Черноморский флот РФ был фактически вытеснен из Севастополя, что позволило возобновить экспорт через Черное море.

Украина также нанесла огромные потери российской армии, сократив ее регулярные Вооруженные силы вдвое, согласно оценкам министра обороны Великобритании и директора Центральной разведки США.

Недавние сообщения и интервью Такера Карлсона с Путиным говорят о том, что Россия заинтересована в переговорах. Эти рассказы опровергаются действиями России на местах, в том числе очевидной казнью раненых украинских военнопленных в Авдеевке и постоянными обстрелами и убийствами украинских гражданских лиц – зверствами, опровергаемыми российскими официальными лицами.

Никто не хочет, чтобы эта война закончилась быстрее украинцев, ведь именно они ведут боевые действия. Но они отвергают территориальные компромиссы и переговоры с Россией, потому что знают, что у Путина длинный послужной список того, что никогда не следует соглашениям, которые он подписывает. Украинцы и весь мир видели – от Бучи до Мариуполя – военные преступления и преступления против человечности, геноцид, которыми страдают украинцы, находящиеся под оккупацией россиян.

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Жестокая русская война

Пока Владимир Путин будет у власти – война не закончится.

Украинские высокопоставленные чиновники рассказали изданию The Times, что нужно, чтобы украинская армия могла окончательно выбить войска РФ.

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"Есть три компонента, которые нужны Украине — оружие, оружие и еще раз оружие", — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он предположил, что не все на Западе хотели бы, чтобы Украина выиграла войну.

В первые месяцы войны Вооруженные силы Путина совершили серьезные ошибки, но они перегруппировались. Россия отразила украинское контрнаступление и взяла инициативу на фронте, которую удалось совершить, в частности из-за замораживания помощи США для Украины, говорится в статье.

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