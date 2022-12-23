Уроки в бомбоубежище: как учатся украинские школьники во время воздушных атак

Отфильтрованная чистая питьевая вода, кабинет для медика, предупредительные знаки для школьников на теплосетях, лавочки с подогревом – так обустроены школьные укрытия по стандартам ЮНИСЕФ, сделанные в Украине.

В школьных укрытиях Украины избавляются от плесени, ржавых коммуникаций и холодного бетона. Теперь здесь ставят скамейки с подогревом, доски для рисования со светодиодной подсветкой, аварийные светильники. Все это – при поддержке ЮНИСЕФ.

О том, сколько таких бомбоубежищ в Украине уже принимают учеников на время воздушных атак и нравится ли там детям, говорится в сюжете ТСН.

В детском саду в Иванкове Киевской области, где почти месяц свирепствовали оккупанты, пока прохладно и неуютно. Воспитатели оборудовали укрытие для самых маленьких детей самостоятельно: провели электричество, позакрывали подручными материалами окна, принесли старую мебель – кроватки, парты. В самодельном укрытии сейчас вынуждены прятаться более полусотни детворы. Самые маленькие – засыпают прямо на руках.

Каждый второй детсад в Украине не имеет обустроенного укрытия. В каждой четвертой школе подвальные помещения в неподходящем состоянии для длительного пребывания детей на время воздушных атак россиян.

В то же время, 11 школьных укрытий в деоккупированных Бучанском и Вышгородском районах благодаря проекту ЮНИСЕФ получили новое дыхание. Изменения ждут и детсад в Иванкове, где уже начали ремонт.

После ремонта своим укрытием уже гордятся в школе в Иванкове. Теперь здесь во время воздушных тревог может находиться до тысячи школьников – не только из этого учебного заведения.

В Иванкове обучение смешанное – старшая школа учится неделю офлайн и неделю дистанционно. Из-за отсутствия своего укрытия дети из другой школы, где укрытие непригодно, прячутся на время воздушной тревоги в обновленный подвал соседей.

Здесь отфильтрована чистая питьевая вода, кабинет для медика, предупредительные знаки для школьников на теплосетях, отдельные туалеты для девушек и парней, лавочки с подогревом. Так выглядят школьные укрытия по стандартам ЮНИСЕФ, сделанные в Украине.

Также здесь устроено дополнительное освещение, которое обеспечивают три генератора. За соблюдением всех технических требований в восстановленных хранилищах детский фонд ООН внимательно следит, ведь смета такого укрытия немалая — 100 тысяч долларов. На 10 укрытий ЮНИСЕФ выделил миллион долларов.

В одном из наиболее уничтоженных оккупантами лицея в Буче укрытие служит пристанищем для около 500 детей, обучающихся в начальной школе. Во время воздушной тревоги они здесь помещаются.

В Немишаево, которое больше месяца было под оккупацией, простреленные окна поменяли, а на фасаде помещения следы от пуль превращают в звезды. Здесь хорошо помнят как в бетонном холодном необустроенном укрытии лицея во время оккупации пряталось более сотни человек. Теперь фото с того времени разместили на память – на стене восстановленного при содействии ЮНИСЕФ укрытия.

Первоклассница Аня до сих пор помнит самолеты и танки в родном поселке Иванков. Девочка говорит, что в укрытии она не унывает – у нее там много дел.

"Там можно делать уроки, порисовать, с детьми поговорить, что-то сделает хорошее", — говорит украинская школьница, которая вынуждена прятаться от российских воздушных атак.

В ЮНИСЕФ обещают помочь оборудовать около тысячи школьных укрытий в Украине уже в ближайшее время.

Бомбоубежища для учащихся совершенствуют

Напомним, в этом учебном году зимние каникулы на Киевщине будут продолжительнее обычного.

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