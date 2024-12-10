Уроки выживания в новом мире: почему в финских школах детей учат проверять новости

В Финляндии медиаграмотность включена в обучающие программы с самого раннего возраста.

"В нашей учебной программе медиаграмотность является сквозной темой, что означает: она не является отдельным предметом, а должна быть интегрирована в преподавание всех дисциплин", - рассказывает Ли Андерссон, финский политик, которая занимала должность министра образования с 2019 по 2023 годы.

В современном мире медиаграмотность и цифровые навыки становятся основой для устойчивого развития общества. Именно эти темы были основными во время встречи визионеров и активных партнеров Европейского фонда образования (ETF), который отпраздновал 30-летие своей деятельности.

ETF работает в более чем 30 странах, обеспечивая молодым людям возможность получить навыки для будущего, поэтому ТСН.ua поинтересовались, как поддерживать профессиональное образование даже в кризисных ситуациях.

Образование как ключ к новой реальности

"Образование — это наш маяк, указывающий путь к будущему", — символически объяснила значение активного продвижения новых навыков и знаний директора Европейского фонда образования Пилви Торсти.

Одним из главных вызовов, с которыми сталкивается мировая система образования, является стремительное развитие технологий.

Большая конференция в Турине, посвященная 30-летию организации. Фото: Ольги Консевич

"Как будет выглядеть обучение и рынок труда в мире технологических изменений? Это вопрос, на который мы должны найти ответы уже сегодня. Нам необходимо интегрировать цифровые и зеленые навыки в учебные программы для всех, чтобы никого не оставить в стороне, даже в самых сложных контекстах", - считает она.

По данным ЕС, 42% европейцев не имеют базовых цифровых навыков, что создает серьезные вызовы для их конкурентоспособности на рынке труда. Профессиональное образование и тренинги становятся незаменимыми для переквалификации рабочей силы, особенно в условиях автоматизации и изменения традиционных моделей труда.

Говоря о будущем, Пилви Торсти акцентирует внимание на важности международного сотрудничества в сфере образования: "Образование является ключом к построению доверия между странами, особенно во времена геополитических потрясений. Оно помогает укреплять социальную сплоченность и создавать общие решения для глобальных вызовов".

Медиаграмотность в школе – пример Финляндии

В Финляндии медиаграмотность включена в учебные программы с самого раннего возраста, что способствует развитию умения принимать обоснованные решения в мире информационных перегрузок и цифровых манипуляций.

Национальная политика в сфере медиаобразования была разработана еще в 2013 году и обновлена в 2019, став основой для формирования критического отношения к медиа у людей всех возрастов. Важным элементом является интеграция медиаобразования в учебные программы, что позволяет не только оценивать информацию, но и развивать критическое мышление.

Ли Андерссон сейчас работает в Европейском парламенте. Фото: Ольги Консевич

"Это означает, что учителя различных предметов, будь то биология или родной язык, обязаны включать элементы медиаграмотности в свои уроки. Например, на уроках биологии ученики учатся искать достоверную информацию об изменениях климата и проверять правильность научных утверждений. А на уроках языка медиаграмотность заключается в умении различать типы текстов. Учеников учат отличать новости от колонок мнений или рекламных материалов, что особенно важно в эпоху социальных сетей, где эти границы больше не очевидны", - поделилась опытом бывшая руководительница Министерства образования Финляндии.

Кроме того, финские школы знакомят детей с журналистскими принципами: что такое надежные новости и как отличить достоверную информацию от дезинформации. Благодаря такому подходу Финляндия занимает лидирующие позиции в международных рейтингах по медиаграмотности.

Ли Андерссон также подчеркнула роль образования в сохранении социальной сплоченности и преодолении неравенства: "Образование – это самый мощный инструмент социальной мобильности. Оно дает детям из рабочих семей шанс строить свое будущее и добиваться своих целей".

Как образование меняет наше будущее прямо сейчас

Марио Нава, председатель Управляющего совета ETF, отметил, что предугадать влияние внешних факторов на развитие экономики часто бывает сложно. "Интеграция в ЕС имеет свои особенности, и эти изменения не всегда предсказуемы. Они могут принести как возможности, так и вызовы, которые проявляются только со временем", — подчеркнул он.

Слева направо: Пилви Торсти, Ли Андерссон, Марио Нава. Фото: ETF

Нава надеется, что Европа будет делать акцент на важности понимания будущих потребностей в навыках. "Когда мы разбиваем картину на составляющие, то начинаем видеть возможные тенденции на будущее. И здесь наша цель – помочь в анализе потребностей в квалификациях. Важно, чтобы сегодняшние решения учитывали эти тренды, чтобы люди могли попасть на растущие рынки, а не в те, где работы становится все меньше, — подытожил он.

В Европейском фонде образования напомнили, что важно инвестировать в образовательные структуры, доступные всем, ведь именно образование обучает не только академическим знаниям, но и жизненным навыкам: участию в общественной жизни, критическому мышлению и ответственности в демократическом обществе.

"Будущее образование — это не то, что мы должны наблюдать. Это то, что мы создаем вместе", — резюмировала директор организации Пилви Торсти.

Автор: Ольга Консевич