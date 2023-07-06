Уровень Днепра упал на 4 метра: жители многоэтажек в общине на Запорожье страдают без воды

Без питьевой воды остались жители сразу нескольких сел в Запорожье. Из-за подрыва Каховской ГЭС, уровень воды в Днепре упал более чем на четыре метра и ниже нормы. Жители Беленьковской общины, ниже русла, вынуждены покупать питьевую воду, ведь привозной не хватает. Жалуются, что ситуацию осложняет еще и летняя жара, говорится в ТСН.

Виктор, вооружившись пятилитровыми баклажками, пришел за водой в машину пожарных. Рассказывает, что живет вместе с женой в многоэтажке, а там вода только техническая, поэтому ежедневно приходится покупать питьевую. Но на маленькую пенсию, вздыхает мужчина, много не возьмешь. "А теперь будем брать отсюда. Техническая вода, можем только умыться, в туалет сходить и все”, — говорит мужчина.

Сезонные местные овощи тоже готовятся покупать, ведь технической воды из-за маленького напора на полив огородов не хватает, да и качество ее пугает, признаются люди. “Ну вода идет из Днепра, но она желтая. Вода была очень, у нас все время было нормально воды”, — говорят люди.

В селе Беленькое проживает 5 тысяч человек. В частных домах хозяева пробили скважины, а вот живущие в многоэтажках страдают от падения воды в Днепре больше всего. Во дворах жилых кварталов власти установили специальные емкости для питьевой воды.

Чтобы дотянуть воду из Днепра до жителей Беленковской общины, чиновники за средства благотворителей закупили дополнительные трубы и насосы. Надеются, что вскоре ситуация улучшится. “Идут ремонтные работы, поэтому мы возим питьевую воду людям. Чтобы не было, чтобы люди могли потреблять эту воду”, — говорит заместитель председателя Беленьковского сельского совета Алла Кришталь.

Только за 1 день в Беленьковское общество чрезвычайники привезли 22 тонны воды. Будут поступать так пока не заработают насосы и вода снова не появится во всех домах.

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