"Уровень ненависти к Украине снова поднялся до максимума": эксперт назвал главную цель обвинений Украины в теракте в "Крокусе"

После того, как Россия уже официально обвинила Украину в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", эксперты назвали вероятную главную цель такого обвинения.

В комментарии для ТСН.ua политолог Владимир Фесенко сообщил, что еще в первые часы после этого теракта стало понятно – Россия обвинит в нем Украину.

"Думаю, что пока будет продолжаться война, Россия во всех смертных грехах будет обвинять Украину. Это неизбежно. Но это не значит, что мы должны с этим смириться и это признавать. Нет. Есть вещи, которые к нам не имеют отношения", – говорит Владимир Фесенко.

Он продолжает: "Для чего это делается, для чего обвиняют Украину? Первая версия: это дает России возможность решить две проблемы. Первая проблема – это усилить репрессии внутри России. Это можно было бы сделать и без обвинения Украины, но поскольку идет война, то это будет усиливать эффект".

По словам Фесенко, обвинения России направлены и против Запада, и против Украины.

"Это дает (России – Ред.) возможность нейтрализовать любую оппозицию. Нейтрализовать обвинениями, что такие люди поддерживают террористов. Но главное и самое опасное: в некоторых странах, даже дружественных к России, в частности в Китае, опасаются, что Россия может использовать этот теракт как повод для эскалации войны, для агрессии в сторону Запада. А это уже угрожает международной стабильности. Я думаю, что это маловероятно, но такие опасения есть. Россия столь агрессивно реагирует на этот теракт своими обвинениями в адрес Украины, в адрес Запада, что такие опасения возникают", – говорит политолог.

Как Россия использует этот теракт

На вопрос о том, как еще Россия может использовать этот теракт, Владимир Фесенко ответил: "Это может быть использовано как повод для массовой мобилизации, повод для массированных ракетных ударов, бомбардировок. Вовне эти обвинения должны дискредитировать Украину, представить ее террористическим государством. Россия хочет отзеркалить обвинения в терроризме".

Резюмируя, эксперт добавил: "Главное для России – через кампанию обвинений Украины попытаться уменьшить помощь со стороны стран Запада. Кроме того, я думаю, что эти обвинения преследуют цель сорвать глобальный саммит мира. Там планируют принимать участие ряд лидеров так называемого Глобального Юга. Россия хочет сорвать этот саммит, хочет, чтобы ее условные партнеры проигнорировали его под предлогом того, мол, смотрите, что делает Украина. Это международная цель".

Кроме этого, по словам Фесенко, у России есть внутренняя цель, пропагандистская.

"Перед этим терактом в России появилась определенная усталость от войны. Уровень антиукраинских настроений был не таким большим, как раньше. Теперь появилась новая волна антиукраинской истерии. Внутри страны российская пропаганда добилась успеха. Они подняли почти на максимум уровень антиукраинских настроений. Это беда и фашизация российского государства, и российской пропаганды, и состояния российского общества", – говорит политолог.

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