Уровень воды до сих пор очень высок: главный гидролог области рассказал, что происходит в Херсоне (видео)

Главный гидролог области Юрий Кирияк рассказал, что в Херсоне идет тенденция к уменьшению прибывания воды. В то же время, не исключает усложнения ситуации.

Об этом начальник Херсонского областного гидрометцентра в комментарии корреспондентке ТСН Маргарите Потаповой в эфире "Єдиного марафону".

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"По состоянию на 8 часов утра в этом районе (в одном из самых подтопленных районов Херсона – ред.) уровень воды составляет 5 м 25 см. За последние 29 часов уровень вырос практически на 5 метров. Мы осуществляем замеры каждый час. И тендия такова: если вчера (6 июня – ред.) мы наблюдали 35 см подъема воды в час, сегодня – в районе 5 см. То есть идет тенденция к уменьшению. Впрочем, опасность остается, потому что уровень воды – очень высок. Эта ситуация – очень критическая", – сообщил он.

Однако Кириак не исключает, что ситуация может ухудшиться. Все зависит, в каком состоянии находятся конструкции Каховской ГЭС.

"От момента этой аварии (теракта России – ред.) Каховское водохранилище сработало. Вышло 1/4 всего водохранилища, то есть еще 3/4 объема находится там, в водохранилище. Если ничего не изменится, эта вода будет прибывать к нам, но, возможно, ее динамика подтопления будет несколько иной", – рассказал главный гидролог.

Поэтому он призвал жителей подтопленных районов Херсона эвакуироваться, поскольку прибывшая вода еще остается в городе.

"Люди должны быть готовы и к эвакуации, и к возможным осложнениям. В то же время думаю, что ситуация будет все же улучшаться. Но эта прибывшая вода останется еще здесь", — подытожил Кирияк.

Напомним, в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС люди пытаются спастись от подтоплений и пытаются выезжать из области, а кафиры стреляют прямо по ногам.

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